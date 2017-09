Comité Olympique Algérien : Soutien au Gouvernement

Le Comité olympique et sportif algérien exprime, à travers la présente motion de soutien au Plan d’action du gouvernement adopté jeudi, sa satisfaction totale quant au contenu du document qui porte sur la démarche que compte adopter le gouvernement dans la poursuite de la mise en œuvre du programme de Son Excellence Monsieur le Président de la République visant à assurer la transition, dans un futur proche, vers l’étape de la mutation et du changement structurel. Il salue à travers cette motion la détermination du gouvernement et la sincérité de son orientation vers la préservation des choix nationaux dans tous les domaines.

Le COA exprime sa satisfaction devant les choix judicieux contenus dans le Plan d’action du gouvernement pour l’avenir, et exprime sa solidarité avec les efforts du gouvernement pour la poursuite de la prise en charge des besoins des citoyens.

S’agissant du domaine de la jeunesse, le COA salue les efforts du gouvernement pour la promotion de la jeunesse, avec une démarche fondée sur la mobilisation de son énergie, à travers le lancement de plusieurs actions consistant, entre autres, en l’amélioration de l’offre en infrastructures dédiées à cette frange de la société et à son implication dans le mouvement associatif et citoyen.