Poursuite de la mise en œuvre du programme du Président de la République : sécurité, stabilité et unité

Adopté récemment en Conseil des ministres, le Plan d’action du gouvernement veille à la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l’unité du pays et à la modernisation de la gouvernance. À travers ce plan, le gouvernement œuvrera à la consolidation des progrès réalisés dans le développement humain, la préservation du potentiel de défense nationale, ainsi que l’animation d’une politique étrangère définie par le président de la République dans le respect des constantes diplomatiques du pays. Dans ce contexte, le gouvernement s’engage à poursuivre la politique nationale de développement social à travers, notamment la promotion des secteurs de l’éducation, de la santé, la préservation du système de la sécurité sociale, la réduction du taux de chômage, la préservation de la politique de solidarité nationale ainsi que la promotion de la femme et de la jeunesse. Au volet économique, le gouvernement, a prévu une série de mesures visant à améliorer la gouvernance financière du pays, en passant par la modernisation de l’administration des finances, du secteur bancaire et du marché financier, dont notamment une nouvelle mesure qui consiste au recours exceptionnel et transitoire au financement non conventionnel destiné exclusivement au budget d’investissement.

Pour ce qui est des finances publiques, la démarche du gouvernement s’articule sur trois axes, à savoir la maîtrise de la dépense publique, l’amélioration de la collecte des ressources fiscales ordinaires, ainsi que l’amélioration de la gestion du domaine public de l’État. À cet égard, le gouvernement poursuivra la démarche de redressement des équilibres du budget de l’État, en s’appuyant sur la feuille de route adoptée par le Conseil des ministres en juillet 2016.

Cette feuille de route prévoit plusieurs réformes qui se déclinent à travers une réforme de l’administration fiscale pour améliorer les recouvrements, la mise en place de la fiscalité locale, une gestion pluriannuelle du budget de l’État, une rationalisation des dépenses publiques limitant au maximum les dépenses de fonctionnement et une réforme de la politique des subventions publiques. (APS)