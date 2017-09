Plan d’action du gouvernement, Le Premier ministre aujourd’hui devant l’APN : Convaincre et rassurer

Le sujet a déjà fait couler beaucoup d’encre dans l’ensemble des canaux médiatiques. La présentation, aujourd’hui, par le Premier ministre M. Ahmed Ouyahia du Plan d’action du gouvernement devant les parlementaires de l’Assemblée populaire nationale (APN) est cet événement politique très attendu par l’opinion.

Attendu eu égard, notamment au contenu très ambitieux de ce document où il est question de la poursuite de la mise en œuvre du programme du Président de la République, de la dynamisation de la croissance à promouvoir davantage dans les secteurs hors hydrocarbures, du maintien de la stabilité, de l’unité nationale et de la consolidation des acquis sociaux. Très attendu l’est également cet évènement qu’abritera aujourd’hui l’APN, compte tenu du profil politique de M. Ouyahia, homme d’État d’envergure, excellent tribun, qui a de tout temps suscité un vif intérêt du côté des médias par sa faculté d’apporter des réponses, voire de solutionner toutes les questions posées.

Sur un autre volet, nul doute que la présentation du Plan d’action du gouvernement, en vertu de l’article 94 de la Constitution, sera assurément très animée, aussi bien à l’APN qu’au Conseil de la nation qui accueillera le Premier ministre au premier jour de la reprise de son activités, prévue lundi 25 septembre. Le débat sur le Plan d’action du gouvernement sera en effet des plus riches, et les interventions des parlementaires n’en seront que nombreuses. La consolidation de l’ancrage démocratique sera de ce fait réaffirmée, à travers les réponses du Premier ministre. «C’est l’un des rares pays au monde où le Parlement est représenté par 35 partis politiques», avait, dans ce contexte, déclaré M. Ouyahia, dans une déclaration à la presse, au lendemain de sa rencontre avec les partis de la majorité parlementaire. Une rencontre consacrée à l’examen des grands axes du Plan d’action du gouvernement. «Cette diversité est une richesse pour l’Algérie», fera également observer M. Ouyahia. Par la même occasion, il a aussi tenu à rappeler que «l’Algérie jouit aujourd’hui d’une liberté d’expression rare et évolue en tant que pays en développement avec ses difficultés et ses succès, sous la conduite du Président Abdelaziz Bouteflika».

Le Premier ministre tiendra à préciser en outre que la politique judicieuse d chef du Président de la République «a permis de trouver une sortie à l’impasse financière qu’a connue le pays et, partant, poursuivre le processus de développement et préserver la politique sociale, la justice sociale et la solidarité nationale».



Transparence dans l’engagement de l’État



Sur un autre volet, notons que la logique de la transparence constitue cette donne progressivement promue dans l’action du gouvernement conduit par M. Ahmed Ouyahia. Une simple consultation du portail du Premier ministre sur le web suffit pour confirmer ce constat. Le document du Plan d’action du gouvernement est d’ailleurs disponible sur le même site depuis son adoption, à l’issue du dernier Conseil des ministres. Inspirée des orientations du Président de la République, cette feuille de route «s’engage d’abord sur la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l’unité du pays. Elle insiste aussi sur la consolidation de la démocratie, y compris par une bonne organisation des élections locales du mois de novembre 2017. Elle affirme également la promotion de l’État de droit et de la bonne gouvernance dans tous les domaines de la vie nationale», pouvons-nous lire dans le communiqué final couronnant les travaux dudit Conseil des ministres.

«Au plan économique, et conformément aux directives du Président de la République, le Plan d’action expose, notamment, une politique d’intensification de la croissance, grâce à l’amélioration de l’environnement des affaires, à la promotion de l’investissement dans tous les secteurs, au soutien au développement agricole et rural, ainsi qu’à la valorisation du développement local», a-t-on ajouté de même source. «Dans le domaine social, le gouvernement poursuivra, notamment la réforme du système national d’éducation et de formation, ainsi que du système de santé. Il veillera également à la résorption du déficit en logements et à l’amélioration du cadre de vie de la population. Un accent particulier est accordé à la promotion de l’emploi, à la jeunesse et à la culture. La justice sociale et la solidarité nationale demeureront au centre de l’action du gouvernement.»

Karim Aoudia