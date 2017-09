À l’occasion de la fête nationale de leur pays : Le Président Bouteflika félicite son homologue mexicain et le Gouverneur général de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Président mexicain, Enrique Pena Nieto, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays dans lequel il a relevé avec "satisfaction" le développement "remarquable" que connaissent les relations de coopération liant les deux pays. "La commémoration de la fête nationale des Etats-Unis mexicains m'offre l'agréable occasion de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos plus vives félicitations et mes meilleurs vœux de prospérité et de bien-être pour le peuple mexicain ami", a écrit le Chef de l'Etat dans son message. "Il me plaît de saisir cette heureuse opportunité pour relever avec satisfaction le développement remarquable que connaissent les relations de coopération entre l'Algérie et le Mexique dans divers domaines, et vous réitérer ma disponibilité et ma détermination à poursuivre, avec vous, notre effort commun en vue de renforcer les liens historiques d'amitié qui existent entre nos deux pays et nos deux peuples", a souligné le Président de la République. (APS)



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Gouverneur général de l'Etat indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Robert Dadae, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays dans lequel il lui a fait part de son "attachement" à la consolidation des liens d'amitié et de solidarité unissant les deux pays. "Il m'est agréable de m'associer à la célébration de la fête nationale de votre pays, en vous adressant, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes meilleurs vœux de santé et de bien-être pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité pour votre peuple", a écrit le chef de l'Etat dans son message. "En cette heureuse circonstance, je tiens à vous faire part de mon attachement à la consolidation des liens d'amitié et de solidarité unissant nos deux pays", a ajouté le Président Bouteflika. (APS)