Bateaux à l’abandon aux ports d’Alger : Mises en demeure aux propriétaires

Près de cent cinquante mises en demeure ont été adressées, depuis le début de l'été 2017, aux propriétaires de bateaux à l'abandon au niveau des différents ports d'Alger, pour la levée immédiate ou le transfert de leurs bateaux, et ce dans le cadre du plan de réhabilitation des ports d'Alger, a affirmé hier la Directrice de la pêche de la wilaya, Rabia Zerrouki. En coordination avec l'entreprise de gestion des ports et abris de pêche (EGPP), relevant de l'Entreprise portuaire d'Alger (EPA), près de 150 mises en demeure ont été adressées aux propriétaires de vieux bateaux à l'abandon au niveau des ports d'Alger depuis le début de l'été 2017, a précisé Mme Zerrouki à l'APS.

L'opération vise à assainir les ports et abris de pêche pour une meilleure hygiène et protection de l'environnement, mais aussi pour libérer plus d'espaces aux bateaux en activité, a-t-elle indiqué. "Il est inadmissible que de vieux bateaux restent, en stationnement, durant 20 ans ou plus, tandis que d'autres navires en activité ne trouvent où stationner, sans oublier que ces vieux bateaux rouillés altèrent l'aspect général des ports", a-t-elle estimé. L'abandon de moteurs et de vieux bateaux par leurs propriétaires n'est plus toléré, a-t-elle rappelé, soulignant que la commission mixte (wilaya, direction de la pêche, EGPP) veillait à lutter contre ces pratiques. Dans ce cadre, un vieux bateau qui était stationné au port d'El Djemila (ex-La Madrague) a été déplacé, outre 15 bateaux de plaisance et 4 bateaux de pêche, en attendant la levée de tous les déchets qui dénaturent les ports d'Alger, a-t-elle indiqué. (APS)