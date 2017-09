Machines de dragage des barrages : L’Algérie se lance dans la fabrication

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib a procédé, hier, à l’usine Alieco à la côte Rouge, au lancement de la fabrication de la première drague produite en Algérie, voire la première en Afrique et dans le monde arabe. Lors du coup d’envoi, le ministre réaffirmera une fois de plus qu’il n’y a pas « de crise de distribution d’eau au niveau national plutôt des perturbations causées par le non-achèvement des projets du secteur en cours de réalisation».

Le premier responsable du secteur des ressources en eau qui veut en finir une fois pour toute avec les problèmes d’envasement enregistrés au niveau de nos barrages affirmera que «la drague produite en Algérie sera réceptionné en mars 2018 au niveau du barrage de Douéra, Alger» et d’ajouter que «l’envasement est une des menaces les plus sérieuses qui affectent la bonne santé et le potentiel de nos barrages. L’envasement représente 12% de la capacité de mobilisation, 11 barrages sont concernés par cette problématique», dira le ministre. D'un coût global de 1,4 milliard de dinars, ces trois dragues conçues en modules pourront être déplacés d'un barrage à un autre dans les cas d'urgence, c'est-à-dire un déficit en eau dans une région ou risque d'atteinte des composants vitaux d'un barrage.

Dans la première phase de fabrication, le taux d'intégration est de 70% et pourrait évoluer jusqu'à 100% d'ici à 2022, selon les dires de M. Necib.

Pour mettre un terme à ce « fléau silencieux », la solution la plus immédiate à même de préserver ou restaurer la capacité initiale des retenus «reste le dévasement», soulignera le ministre tout en précisant que «le problème en Algérie est aggravé par les aléas naturels, ainsi que par d’autres facteurs sociodémographiques et aux équilibres liés à l’aménagement du territoire», des sujets sur lesquels Hocine Necib ne voulait pas s’étaler.

Ainsi, la solution à cette problématique est, bien entendu, le dévasement, raison pour laquelle le secteur des Ressources en eau a décidé, à travers l’ANBT, «de se donner les moyens de sa politique en commandant pour son propre compte cette première opération qui consiste en l’acquisition de trois dragues et de trois petits bateaux de servitude».

«Ces dragues, dont la capacité de pompage de la mixture est de 2.000 m3/heure, font appel à une technologie éprouvée», expliquera M. Necib. Il dira par la même occasion que cette démarche fait appel aux ressources et aux compétences nationales, matérialisées par la collaboration entre l’opérateur du secteur des Ressources en eau qu’est l’ANBT et de l’entreprise publique Alieco, qui a déjà fabriqué des équipements hydromécaniques de pas moins de 45 barrages. Les avantages de cette démarche, selon le ministre des Ressources en eau, en premier lieu, les dragues qui seront construites sont parfaitement adaptées au contexte national. Ceci a été rendu possible, selon lui, par le retour d’expérience des cadres et des ingénieurs de l’ANBT. Les autres avantages de cette démarche sont la promotion de l’outil national de réalisation, à travers un prestataire éprouvé et fiable Alieco, donner un signal fort allant dans le sens de la coopération et la collaboration entre opérateurs publics et privés nationaux et l’ANBT disposera d’une plus-value liée à la possession de brevets et des plans de fabrication des dragues.

A la question où en est le taux de remplissage des barrages, M. Necib a fait savoir que le taux de remplissage des barrages est actuellement à 55%. "La récupération des eaux épurées pour les réutiliser à des fins agricoles demeure notre préoccupation", a signalé le ministre. En outre, il a fait savoir que 5 barrages seraient réceptionnés d'ici la fin de l'année 2017 tout en affirmant que d'ici à 2019, le nombre de barrage sera de 74, avec une capacité globale de 9 milliards m3. Quant aux eaux non conventionnelles, c'est-à-dire celles produites par les stations de dessalement de l'eau de mer, la production est actuellement de 2 millions de mètres cubes/jour, soit 17% de l'offre nationale en eau potable (20% d'ici la fin 2017). Concernant les eaux épurées au profit de l'agriculture, 400 millions de m3 seront produits par les 200 unités d'épuration installées d'ici à 2018, pour permettre l'irrigation d'un total de 100.000 hectares.

Mohamed Mendaci