Gestion de la catastrophe après le cyclone Irma : Pillages et réalité coloniale

Élie Domota, le syndicaliste guadeloupéen, porte-parole du Liyannaj Kont Pwofitasyon ou LKP, et secrétaire général de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, sort de sa réserve dans une interview accordée à un journal en ligne. Il revient sur la gestion du cyclone Irma par l’état français qu’il considère comme limité au volet humanitaire et qui frise la «gestion coloniale».

«Ce cataclysme fait en effet ressortir les disparités sociales graves qui existent à Saint-Martin. La population de cette île franco-hollandaise voisine de la Guadeloupe est très diverse. Mais si on veut résumer, sur le plan social, vous avez une grande partie de la communauté noire qui vit dans la pauvreté, dans l’exclusion, et une communauté blanche, principalement composée d’Européens et de Français, qui eux vivent plutôt bien. La situation qu’on retrouve à Saint-Martin est une situation coloniale du même type que celle qu’on retrouve en Guyane, par exemple. Sauf qu’à Saint-Martin, ces inégalités sociales sont démultipliées : le chômage des jeunes est plus fort, la misère plus répandue. Voilà la réalité de Saint-Martin», soutien M. Dotoma. «Prenez l’exemple de la partie hollandaise de Saint-Martin. Les Hollandais avaient déjà un bateau qui mouillait dans la zone caraïbe avant le passage d’Irma. Ils ont deux hélicoptères qui ont pu décoller pour faire de premières évaluations. Dans la partie française de Saint-Martin et à Saint-Barthélémy, il a fallu attendre l’arrivée d’un Falcon 50 en provenance de Paris pour effectuer les premiers survols. On aurait aussi pu prépositionner des groupes électrogènes et du ravitaillement alimentaire dans des îles proches comme la Guadeloupe. Mais rien n’a été anticipé. J’ai vu M. Collomb (le ministre de l’Intérieur, ndlr) dire qu’ils allaient envoyer des rations militaires et de l’eau. Les groupes électrogènes ne sont arrivés qu’hier à la Guadeloupe, ils n’ont pas encore été acheminés à Saint-Martin. Il a aussi annoncé l’installation d’un hôpital de campagne dimanche dernier. Un hôpital de campagne, ça relève de l’urgence. Les malades et blessés ont déjà été évacués vers la Guadeloupe et c’est maintenant qu’on ouvre un hôpital de campagne ?». Et évoquant des dysfonctionnement de l’Etat français sur place, il ajoutera : «J’ai entendu la ministre des Outre-Mer, qui est en ce moment à Pointe-à-Pitre, s’exprimer ce matin sur France Inter. Elle répondait aux critiques. On aurait bien aimé qu’elle nous dise ce que ce gouvernement a fait, comment ils ont fait et pourquoi ils ont fait comme ça. Cela aurait peut-être permis de comprendre certaines bizarreries concernant les premières évacuations de population. Bien évidemment, au début, la priorité a été donnée aux personnes malades et handicapées. Mais ensuite, ce sont les femmes de gendarmes et de militaires qui ont été évacuées. Il y a aussi eu ce bateau qui est arrivé à Saint-François (ville de Guadeloupe, ndlr) avec à son bord des touristes américains. L’Etat français, le préfet, les gendarmes, personne ne peut expliquer qui a donné l’ordre d’évacuer ces touristes prioritairement. Ce bateau, l’Archipel 1, est parti de Guadeloupe pour accoster à Saint-Martin, il a embarqué des touristes américains puis est reparti pour la Guadeloupe. Et personne n’est au courant ?». Par ailleurs, et sur le fait que les gendarmes étaient positionnés sur la surveillance de villas, alors que d’après elle, ils auraient été plus utiles dans les rues pour apporter un peu d’apaisement, il déclare : «J’ai écouté la Vice-présidente du conseil territorial de Saint-Martin. Elle ne comprenait pas pourquoi les gendarmes étaient positionnés sur la surveillance de villas, alors que d’après elle ils auraient été plus utiles dans les rues pour apporter un peu d’apaisement. Il a fallu attendre dimanche pour que les autorités se rendent à Sandy Ground, qui est l’un des quartiers les plus pauvres de Saint-Martin. Ça montre bien l’importance des inégalités sociales qui structurent l’île. Et pour cacher cela, M. Collomb nous parle de pillages. (…) cela sert à cacher les défaillances de l’Etat français dans la gestion de la catastrophe et le soutien qu’il aurait dû apporter à l’ensemble des populations martinoises. A Saint-Martin, il y a une préfète : on ne l’a jamais entendue. A Sandy Ground, il n’y avait que des cases en bois et en tôle. Après le passage d’Irma, il n’y a plus une seule maison debout. Tout a été ravagé. Les morts recensés, c’est sans doute là qu’ils sont.»

C’est en fait les médias qui se sont focalisé sur «les pillages», là, Elie Dotoma n’y va pas de main morte : «La réalité coloniale de Saint-Martin se prolonge dans la façon dont les médias nationaux traitent cette information. Les télés nous montrent une communauté blanche apaisée, raisonnable, et de l’autre des Noirs qui dévalisent les magasins. Des pillages, il y en a. Ce sont des choses qui arrivent dans ces circonstances où les gens n’ont plus rien et sont abandonnés à leur sort depuis une semaine. Mais ça n’arrive pas qu’à Saint-Martin. A la Nouvelle-Orléans, les supermarchés ont été pillés, pareil à Houston au Texas, il y a peu. Dans la partie néerlandaise de Saint-Martin, il y en a eu aussi. Le phénomène est sans doute amplifié par le fait que les secours ont mis du temps à arriver. Si on avait prépositionné des vivres et de l’eau en Guadeloupe, je pense que les gens auraient pu être ravitaillés plus rapidement et seraient sans doute moins exaspérés. (…) Il faudrait se concentrer sur d’autres priorités sur le long terme. Par exemple, quelle collaboration mettre en œuvre avec les autres pays de la Caraïbe ? Il n’y a aucune coopération, notamment avec les Pays-Bas, alors que nous avons une frontière commune. Et encore, quand je parle de frontière, il n’y a que le modeste monument frontalier qui vous permet de savoir que vous êtes passé de l’autre côté de l’île. Il faudrait pouvoir organiser et coordonner les interventions au plan local pour venir solidairement en aide aux territoires qui sont touchés par ce type de cataclysme, fréquents dans cette partie du globe. Pour ne pas attendre que, à 8.000 kilomètres de là, Macron se réveille un matin en disant «on va faire quelque chose».

Ce réquisitoire met en exergue une réalité longtemps cachée sous les murets et les tôles de Saint Martin.

Kamel M. et Agences