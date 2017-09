Grand Angle : L’épilogue ?

Le Venezuela est-il en voie de mettre un terme à la crise politique qu’il traverse depuis plusieurs mois ? Cela semble être le cas. Gouvernement et opposition se réuniront de nouveau le 27 septembre pour mener les futures négociations qui se tiendront sous l’égide d’un groupe de pays amis. Un compromis auquel les deux parties sont parvenues grâce à la médiation du gouvernement dominicain et des Nations unies. Le président Nicolas Maduro a assuré vendredi dernier que, « après des semaines de conversations » entre le gouvernement et l'opposition, les deux parties étaient « proches » d'un accord pour mettre un terme à la crise qui secoue le pays. « Nous avons réussi à réinstaller une table de discussion nécessaire à la paix, la souveraineté et la prospérité au Venezuela », a-t-il déclaré. Reste toutefois aux deux parties de surmonter les éventuels obstacles mis sur le chemin du dialogue amorcé. Cela s’avère indispensable pour éviter d’aboutir à une impasse risquant de freiner tout espoir permettant à la crise de connaître son épilogue après des mois de tension. Les deux parties semblent disposées à vouloir négocier et tourner la page. Une volonté qui sera mise à l’épreuve dès ce 27 septembre. Quelle réponse apportera le gouvernement aux conditions émises par l’opposition qui réclame le respect du "calendrier électoral" incluant la présidentielle de fin 2018, la libération de 590 "prisonniers politiques", le "respect" du Parlement et la levée des sanctions qui empêchent certains opposants de se présenter à des élections ? Selon des analystes la discussion pourrait achopper sur plusieurs points, principalement l'élection présidentielle de 2018 et l'Assemblée constituante. Reste qu’il ne faut pas préjuger des intentions du gouvernement. Le président Maduro assure que le scrutin aura bien lieu à la date prévue. Il est certain que le président Maduro, soucieux de son image de marque, voudrait que cette nouvelle tentative de dialogue aboutisse et éviter ainsi un remake des années 2014 et 2016 couronnés par l’échec des deux essais de dialogue lancés. Mais une chose est sûre, le choix du dialogue pour désamorcer la crise en cours est le meilleur qui pouvait être fait.

N. K.