Après trois ans de siège : Premier convoi humanitaire à Deir Ezzor

Selon Jens Laerke, porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), cette assistance fournie par les Nations unies permettra de venir en aide à quelque 15.000 familles de Deir Ezzor. En trois ans, c'est le premier convoi terrestre de l'ONU transportant une aide humanitaire à atteindre la ville de Deir Ezzor, dans l'est de la Syrie. Selon le porte-parole d'OCHA, il s'agit de camions transportant des "articles essentiels" comme de la farine, des aliments en conserve et des articles liés à la santé maternelle. Environ 93.000 personnes sont assiégées depuis 2014 à Deir Ezzor, la plus grande ville de l'est de la Syrie. L'aide qui leur avait été apportée par le passé n'avait été rendue possible que grâce à des largages aériens du Programme alimentaire mondial (PAM) jusqu'à la semaine dernière, lorsque le siège a été brisé et que l'accès à Deir Ezzor est devenu possible.

Au total, l'ONU a réussi 309 largages d'aide sur Deir Ezzor durant le siège, a précisé Jens Laerke. (APS)