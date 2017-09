Le Coin du copiste : Une bibliothèque à Paris portera le nom d’Assia Djebar

Nos écrivains qui ont bien avant l’indépendance de l’Algérie, inscrit leur littérature romanesque contenue dans des livres scolaires aujourd’hui, demeure encore par leur qualité de l’écriture dans une éternelle jeunesse. On ne citera pas un par un les noms de nos grands classiques dont la quintessence des écrits est reconnue dans le monde entier et se lassera pas de les sortir de nos bibliothèques pour une énième relecture, histoire de se replonger en tenant compte du contexte actuel assez tumultueux, de la véracité de certains idées novatrice à l’époque de la parution du livre et dont le contenu nous interpelle toujours. L’empreinte d’une Assia Djebar qui a commencé sa carrière d’écrivain dans son pays avant de la poursuivre en France en produisant au fil des années des romans d’une incroyable lucidité avec une pensée qui s’insinue dans les recoins les plus obscurs de la mémoire et de l’histoire pour nous donner à lire une réflexion intelligente sur des sujets sensibles ou tabous comme la femme, le colonialisme, l’identité et surtout des fragments d’histoire passée et lointaine qui s’imbriquaient parfaitement dans son écriture avant-gardiste, bien au fait de l’esthétisme et où se dégage le bonheur d’écrire comme une passion toujours impérissable. Plus tard, sa plume d’une beauté et d’une profondeur sans pareil, feront d’elle l’académicienne par ses pairs en pays d’exil et le professeur des universités ayant atteint les sommets d’un savoir multiple et d’une connaissance sans cesse renouvelée. C’est donc avec joie que l’on apprend qu’une bibliothèque située dans le XXe arrondissement de Paris, portera le nom d’Assia Djebar, a annoncé Jacques Baudrier, conseiller de la ville de Paris. Nichée à la croisée de la rue de Lagny et du boulevard Davout : «Cette bibliothèque, qui devrait ouvrir ses portes en décembre prochain, portera le nom de l’académicienne Assia Djebar, disparue en février 2015 à l’âge de 79 ans. Mitoyenne à des logements sociaux, la bibliothèque de la rue Lagny s’étend sur 1.038 m2, avec un espace petite enfance et une zone numérique» indique un journal électronique sur son consacré aux événements culturels tout en informant le lecteur qu’en février dernier, avec le soutien du ministère français de la Culture, de l’université de Paris-Sorbonne et de l’association Les Amis d’Assia Djebar, Paris rendait au musée du Petit Palais un vibrant hommage à l’une des plus belles plumes de France et d’Algérie, Assia Djebar, disparue bien qu’éternelle par son legs le 6 février 2015. La source ajoute en évoquant l’écrivaine de talent : «Elle fit vibrer la langue française dans le monde. L’œuvre de cette immortelle a constitué un pont entre les deux rives de la Méditerranée. L’engagement pour la liberté et l’histoire des femmes à travers les œuvres d’Assia Djebar furent les deux thèmes du colloque organisé lors de son hommage. Nombreux furent les intervenants de qualité, historiens, écrivains ou connaisseurs de l’œuvre de l’écrivaine. Comme le rappelait André Malraux, l’art est la seule chose qui résiste à la mort car il demeure malgré le temps qui passe». Un autre philosophe de son état répétait à qui voulait bien l’entendre : « Ce qui nous tue pas, nous rend fort». Méditons à tête reposée sur ces deux phrases.

L. Graba