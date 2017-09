Portrait, Salah, libraire-bouquiniste à la rue Didouche Mourad : mémoire livresque

Qui ne connaît pas Salah, le libraire-bouquiniste de la rue Didouche-Mourad ? L’un des rares, en tout cas, qui exerce ce noble métier depuis près de quarante ans.

Dès l’abord de sa boutique, pour ne pas dire de son «antre» livresque, Salah vous décoche un large sourire, lui qui est souvent debout devant l’entrée. Mais il ne s’agit point d’un sourire commercial, comme il aime souvent à le souligner.

C’est juste que c’est là, dit-il, un trait prononcé de son caractère. Car qui le connait bien sait pertinemment qu’il est devenu incontournable sur la rue Didouche-Mourad —au 72 plus exactement—et ce, grâce à sa proverbiale humilité et à sa légendaire bonhomie. Ce libraire-bouquiniste de renom sur la place d’Alger se fait ainsi le plaisir, chaque fois qu’on s’étonne, agréablement cela s’entend, qu’il ne soit pas fermé et qu’on lui demande pourquoi une telle persévérance dans son métier, de répondre avec la même répartie : «je ne gagne pas grand’ chose avec ce métier de bouquiniste, mais j’adore quand même l’exercer dans la mesure où, au-delà l’aspect strictement pécuniaire, je me cultive beaucoup, en lisant surtout».

Et d’ailleurs, lorsqu’on est de passage rue Didouche Mourad et parce qu’il nous y a tant habitués, il nous arrive, quelquefois, de nous demander s’il est bien présent dans sa boutique quand on ne le trouve pas devant l’entrée pour nous y accueillir. Il suffit alors d’entrer, comme le ferait n’importe quel client, pour s’apercevoir qu’il est tout simplement assis au fond de sa boutique, en train de lire bien sûr. Et lire quoi de particulier ? Sûrement quelque ouvrage qui aurait attiré son attention plus que d’autres, notamment sur l’histoire de notre pays ; ou sur les avancées scientifiques et technologiques de l’humanité.

Eh oui, Salah fait sans conteste partie de ces rares libraires bouquinistes dignes de ce nom, de ceux en tout cas qui ne cherchent pas à s’enrichir sur le dos de la clientèle. Il sait pourtant qu’il constitue une sorte de dernier recours —pour ne pas dire une sorte de «dernier des Mohicans» en la matière— pour cette dernière (la clientèle), dans la mesure où sa boutique regorge de livres de toutes natures, tous thèmes confondus, et qu’il est là pour trouver chaque fois l’ouvrage qu’il faut pour ceux, parmi les clients qui, après leurs vaines recherches, n’en ont pas trouvé ailleurs.



Un libraire-bouquiniste hors du commun



Reste maintenant la question de savoir comment Salah va trouver, parmi l’amoncellement d’ouvrages entreposés dans sa boutique, le livre demandé par un client donné. Pour l’avoir souvent observé, on peut, sans contredit, avancer le scénario suivant : sans se démonter, ni montrer un signe de panique quelconque, Salah va d’abord porter la main à son front, pas très longtemps, histoire de se rappeler de l’endroit exact où se trouve le livre en question. Après quoi et sans bouleverser la façon dont les livres sont entreposés, il va se rendre directement là où le livre recherché se trouve effectivement. Il le retire du lot et le tend au client en lui disant : «voila le livre que vous cherchez. Cela va vous faire une belle lecture». Rares, pour tout dire, sont les libraires qui ont une mémoire aussi fabuleuse. Eh bien, Salah fait partie de cette minorité là. Il faut dire que sa boutique est devenue, avec pas moins de 10.000 livres anciens et récents sur différents thèmes à présent entreposés, et avec le fil du temps, un véritable lieu privilégié de l’exploration des champs de l’imagination. Pour tout dire, on va chez Salah comme on part en... livre. Or partir en livre, c’est comme on part en voyage, parce que l’imaginaire est le plus court chemin d’une chose à l’autre... Bref, on a là une invitation permanente à parcourir de lettre en lettre des espaces littéraires, poétiques, graphiques et ludiques, scientifiques et technologiques, socio-économiques, etc.

Sans devoir tourner sept fois la langue dans la bouche, on vous recommande de jeter un œil sans faire la fine bouche sur ces témoins de l’histoire que sont les livres chez Salah le bouquiniste de la rue Didouche-Mourad. Alors, si vous ne l’avez pas encore fait, n’hésitez pas à mettre la main, sinon à la pâte, du moins aux mots. Vous n’en serez assurément pas déçus.

Kamel Bouslama