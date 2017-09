Le chiffre du jour : 25 universités africaines

Times Higher Education (THE), institution basée à Londres, a publié son classement des 1.000 meilleures universités du monde (sur les quelques 20.000 que compte la planète). L’étude se base sur 13 critères qui évaluent l'enseignement, la recherche, le transfert de connaissances et les perspectives internationales de chaque université. THE précise que ce classement 2018 a fait l'objet d'un audit indépendant du cabinet PwC.

L’Afrique place 25 universités sur les 1.000 de ce World University Rankings 2018. L’Égypte en compte 9, L’Afrique du Sud 7, le Maroc 3 et la Tunisie 2. L’Algérie, le Ghana, le Kenya et le Nigeria en placent chacun une.