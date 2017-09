M’sila : création prochaine de nouvelles serres

Pas moins de 139 nouvelles serres agricoles seront créées dans la wilaya de M’sila «avant la fin de l’année en cours», à la faveur d’un soutien technique et financier, a-t-on appris auprès de la Direction des services agricoles (DSA). Les agriculteurs locaux désireux de créer des serres seront soutenus dans le cadre du programme de soutien agricole de la saison 2016-2017 «par un appui technique et une contribution dans cet investissement à hauteur de 30%», a précisé la DSA.

La majorité des bénéficiaires de ces projets sont des agriculteurs activant dans le domaine des cultures protégées (plasticulture et produits hors saison) et qui veulent l’extension de leurs activités ayant générées des retombées financières et économiques importantes et qui nécessitent pas de main d’oeuvre et une irrigation intensifiée, selon la même source.

La wilaya de M’sila avait occupé ces dernières années la première place en matière de production des légumes hors saison grâce au développement des activités de la culture sous serres et la hausse du nombre de serres, qui atteint actuellement pas moins de 600 serres contre seulement une vingtaine recensée au début de l’année 1999, selon les services de ce secteur. La culture sous serre, qui se concentre dans les zones sud-ouest et est de la wilaya, a nettement contribué à l’augmentation de la production des légumes dans la capitale du Hodna, passée de 100.000 quintaux enregistrés en 2000 à 2,7 millions de quintaux réalisés au titre de la campagne agricole précédente (2015-2016), selon les statistiques établies par la DSA. (APS)