Boumerdès assure plus de 40% de la production de raisin : Une filière juteuse

La wilaya de Boumerdès assure un taux de plus de 40% de la production nationale de raisin (toutes variétés confondues), consacrant son leadership en la matière depuis une dizaine d’années, a-t-on appris, auprès de la directrice locale des services agricoles (DSA). Ce leadership national est encore de mise pour la présente campagne agricole, puisque la wilaya s’attend à engranger une récolte provisionnelle de prés de 2,5 millions de qx de raisin, soit en hausse comparativement à celle de la saison écoulée estimée à 2,6 millions de qx, a indiqué Mme.Ouerdia Belakbi, en marge de la premiere édition de la fête du raisin à Boumerdes.

La viticulture occupe un taux de 17% de la superficie agricole de la wilaya, estimée à 99.000 ha. Elle est principalement concentrée dans sa région-Est (Dellys, Bordj Menaïel, Baghlia, Sidi Daoud, Naciria), où la superficie consacrée aux vignobles est passée à 11.500 ha présentement, contre près de 5.200 ha, il y a une quinzaine d’années, selon les données fournies par la même responsable. Sur une vingtaine de variétés de raisins cultivées, le Saban occupe le haut de la liste, avec un taux de 55% de la production de la wilaya, suivi par le cardinal (20%), puis le dattier (13%) et le Red-Globe (3%), entre autres.

Durant cette manifestation d’un jour, organisée à l’initiative de la DSA et de la Chambre d’agriculture de la wilaya, des viticulteurs de Dellys, de Baghlia et de Bordj Menaïel ont exposé l’une de leur principales contraintes liée à la commercialisation de leur production, au double plan interne et externe, à cause, notamment, de leur manque de moyens en matière de conservation (chambres froides) de ce fruit hautement périssable, ont-ils assuré. Interrogée à ce propos, Mme Belakbi a fait part d’une expérience en cours, en collaboration avec des experts étrangers, en vue de la conservation sous froid de certaines variétés, dont la Red Globe, dans un objectif d’organisation de la vente de ce produit, au double plan national et mondial (exportation).

En procédant à l’ouverture de cette première édition du genre à Boumerdès, le wali Abderrahmane a fait part d’efforts consentis en matière de facilitation des démarches administratives au profit des viticulteurs, ainsi que leur accompagnement dans la conservation et la commercialisation du produit. Il a signalé l’installation, à cet effet, d’une commission technique chargée d’examiner la possibilité de création d’un marché de gros à caractère national, pour la vente des produits de la vigne. La manifestation a vu la participation de plus de 80 viticulteurs et professionnels de la filière issus de Boumerdes, Médéa, Tizi-Ouzou et Tipasa. (APS)