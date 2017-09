Opérations de nettoyage à travers le territoire : le sursaut ?

Plusieurs wilayas se sont lancées dans de vastes opérations de nettoyage et d’éradication des décharges anarchiques, mobilisant, outre les moyens des communes, toutes les bonnes volontés en mesure de redonner un visage plus serein à nos villes qui croulent sous des tonnes d’ordures, de gravats et d’objets hétéroclites. Citoyens et autorités se rejettent la balle dans une partie de ping-pong qui n’aura jamais de vainqueur, mais qui, entre-temps, défigure l’image déjà suffisamment ternie de nos villes. Pourtant, c’est le geste qui compte, aussi anodin fut-il, comme celui de jeter un papier de bonbon par terre.

Retiré de la liste des jardins internationaux

Le jardin d’essai veut retrouver sa place

L'administration du jardin d'essai d'El-Hamma (Alger) s'attelle, depuis début septembre, à lancer un projet de recensement de son patrimoine naturel, pour sa réintroduction sur la liste des jardins internationaux de renommée mondiale, a t-on-appris auprès de l'administration du jardin.

«Suite à une réunion début septembre du Conseil scientifique, il a été décidé de relancer l'opération de recensement et de classification à l'intérieur du jardin pour valoriser ses acquis naturels, urbanistiques et historiques», a déclaré le Directeur général du jardin d'essai d'El- Hamma, Boulahia Abdelkrim. En sa qualité d'ingénieur d'état en agriculture et membre du conseil scientifique, M. Boulahia a affirmé que «le jardin d'El-Hamma ne figure plus sur les listes de renommée mondiale» ajoutant qu'»il a été retiré de la liste après l'indépendance, alors que le jardin était considéré comme l'un des plus beau au monde». Les membre du nouveau conseil scientifique (installé en début d'année) ont convenu de la mise en place d'un plan de travail visant le lancement de l'opération de recensement du patrimoine du jardin, tout en respectant les standards internationaux définis par les universités et les organisations spécialisées en la matière. «Notre administration a contacté les instances concernées par la réception du dossier relatif au jardin d'essai d'El-Hamma» a précisé le même responsable qui ajouté que «ces dernières sont prêtes à nous aider et à suivre le dossier». Composé du Directeur général du jardin et de représentants des ministères de l'Agriculture et de l'environnement, de l'USTHB, de l'Ecole nationale supérieure agronomique (ENSA) d'El Harrach, de l'Institut national de la recherche forestière (INRF) de Bainem et de l'Institut national de protection des végétaux (INPV), outre 3 chercheurs spécialisés, le Conseil scientifique du jardin d'essai d'El Hamma veille à actualiser les données non révisées depuis 1993, date du dernier recensement qui n'a pas été présenté aux organes concernés, a révélé la même source. M. Boulahia a indiqué que «plusieurs indicateurs positifs profiteront à la réactivation du dossier du jardin d'essai d'El Hamma auprès des organisations spécialisées. En attendant le choix des bureaux d'études pour réactiver l'opération de recensement, un programme a été tracé par l'administration pour l'élaboration d'une carte végétale à l'effet de déterminer le lieu, la nature et l'état de chaque plante. Selon le directeur général du Jardin d'Essai d'El Hamma qui s'étend sur 32 hectares, ce dernier connait une bonne situation financière grâce au soutien de la wilaya d'Alger. Près de 22 milliards de centimes ont été alloués au jardin au titre de budget préliminaire de l'année 2016, auxquels s'ajoutent les recettes propres au jardin issues des visites qui ont couvert plus de 80% du budget de fonctionnement pour l'année en cours. Le jardin qui compte 300 travailleurs, devrait être doté de mains £uvre qualifiées, d'agents de sécurité, de brigades canines et de caméras sophistiquées. Plus de 500.000 personnes ont visité le jardin d'essai d'El-Hamma de juin à août 2017 avec un pic de plus de 268.000 visiteurs en août, a indiqué Mme Sanaa Djeballi, chargée de la communication au niveau du jardin d'essai. (APS)

MédéA

Lutte contre l’insalubrité à travers une trentaine de communes

Une opération de nettoyage et d’éradication de décharges anarchiques d’envergure a été entamée hier à travers une trentaine de communes de la wilaya dans le cadre d’une vaste campagne de lutte contre l’insalubrité en milieu urbain, a-t-on constaté. Déclinée sous le slogan : notre avenir dans la propreté de notre quartier, cette opération, qui a débuté, tôt le matin, pour prendre fin, vers 14h, a touché les principaux agglomérations et centres urbains des dairas de Médéa, Berrouaghia, Ouamri, Si-Mahdjoub, Guelb-el-Kebir, El-Omaria, Souagui, Ouzera et Chahbounia, soit un total de vingt neuf communes, selon les services de la wilaya. Plusieurs organismes publics et entreprises locales se sont mobilisés pour l’exécution de cette opération qui vise à redonner une image plus attrayante à ces agglomérations et centres urbains, confrontés à de sérieux problèmes d’hygiène et d’insalubrité, a-t-on indiqué. D’importants moyens logistiques et humains ont été déployés à travers les nombreux sites ciblés par cette opération qui a permis, en une demi journée, l’éradication de dizaines de décharges sauvages et l’évacuation de milliers de tonnes d’ordures ménagères et de déchets qui s’étaient accumulés à l’intérieur de ces zones d’habitations ou à proximité, a fait observer la même source. Des bénévoles, issus des associations de quartier et de clubs verts locaux, ont pris part aux opérations de nettoyage, d’embellissement, d’aménagement d’espaces verts et de plantations d’arbres, menées dans différentes communes, a-t-on ajouté, précisant que pas moins d’un millier de plants ont été mise en terre dans la seule commune de Médéa. La campagne de lutte contre l’insalubrité et la préservation de l’environnement urbain, qui constitue l’une des priorité du plan d’action local, devrait s’installer dans la durée, avec l’organisation hebdomadaire d’opération de nettoyage et de propreté en milieu urbain, de façon à se débarrasser définitivement des amas d’ordures et déchets qui défigurent ces zones urbaines, a-t-on signalé. (APS)

OUARGLA

Pour un milieu urbain sain

Une «large» campagne de nettoiement et de ramassage des déchets a été lancée samedi à travers la wilaya d’Ouargla, a-t-on constaté. Ciblant les 21 communes que compte la wilaya d’Ouargla, cette initiative, dont le coup d’envoi a été donné par les autorités locales, et qui entre dans le cadre d’un plan national initié par le Ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, «a pour objectif de garantir un milieu urbain propre et sain», a expliqué le Secrétaire général de la wilaya, Ali Bouzidi. «Des commissions locales ont été installées pour veiller au bon déroulement de cette campagne qui sera organisée chaque weekend», a-t-il indiqué. D’importants moyens humains et logistiques, dont des camions, des rétro-chargeurs et d’autres engins, ont été mobilisés par les services concernés en coordination avec différents secteurs et quelques entreprises privées afin d’éliminer les décharges sauvages et l’ensemble des «points-noirs» défigurant le cadre de vie des populations, a ajouté le responsable. La première journée de cette campagne, à laquelle ont pris part des agents d’entretien communaux, des citoyens et des bénévoles issus de diverses associations de quartiers, a touché les principaux artères et quartiers, notamment les grandes agglomérations urbaines de cette wilaya, à savoir Ouargla, Hassi Messaoud et Touggourt. De nombreux citoyens de la région ont salué cette action de volontariat qui permettra «de préserver l’environnement». Pour une meilleure gestion des déchets (ménagers et inertes), la wilaya d’Ouargla, qui compte actuellement deux Centres d’enfouissement technique (CET) implantés au niveau de la localité de Bamendil (périphérie d’Ouargla) et la commune de Nezla, sera bientôt renforcée par une nouvelle structure similaire dans la commune de Témacine. (APS)

Nouvelle ville Ali-Mendjeli

Un lifting attendu



C’est aujourd’hui qu’a été lancée la grande opération de nettoyage de la nouvelle ville Ali-Mendjeli décidée par les autorités de la wilaya, et ce en prévision de la saison des pluies. Ainsi donc, et dans la continuité des efforts des pouvoirs publics visant à l’amélioration du cadre de vie des citoyens, les vingt unités de voisinage composant Ali Mendjeli vont être débarrassés de déchets accumulés parfois pendant des mois, et résultant essentiellement des nombreux chantiers encore ouverts. Pour la circonstance, l’EPIC chargé de l’aménagement des villes nouvelles Ali Mendjeli et Aïn Nahas a mobilisé près de 850 agents détachés des douze communes que compte la wilaya, lesquels seront renforcés par des éléments issus du dispositif « Algérie blanche «, ainsi que 101 engins, entre camions, rétrochargeuses, bennes tasseuses, et autres niveleuses. L’opération en question, qui devrait s’étaler sur plusieurs semaines, a débuté au niveau des unités de voisinage 5 et 6, lesquelles s’étendent sur une centaine d’hectares et comptent une cinquantaine d’ilots. Elle consistera principalement en le ramassage des ordures, l’arrachage des mauvaises herbes, la réhabilitation des trottoirs et des chaussées, ainsi que celle des terrains jouxtant les immeubles, généralement jonchés de gravats et de détritus divers, ce qui prive aussi bien les enfants que les adultes d’aires de jeu et de détente. Pour sa part, le wali, Abdessamie Saïdoun, a lancé un appel aux citoyens et associations afin d’accompagner les efforts des équipes en place dans leur quête d’un environnement plus propre et d’un cadre de vie plus agréable pour les quelque 400.000 âmes habitant la nouvelle ville. Il est à noter qu’une opération similaire avait été initiée au mois de septembre passé, et avait permis de collecter près de 10.000 tonnes de déchets. Pour rappel, un plan d’urgence pour la prévention et la lutte contre les inondations avait été élaboré par les autorités locales en 2015, et ce après celles qu’avait connues la ville Ali-Mendjeli au mois d’aout de cette année, et lesquels avaient causé la mort de 3 personnes, ainsi que d’importants dégâts matériels.

I. B.