CEM Ben-Aouadj-Mohamed-Tahar : Améliorer le bien-être des élèves

A peine la rentrée des classes effectuée que la directrice de l’établissement scolaire Ben-Aouadj-Mohamed-Tahar songe déjà aux actions à entreprendre pour améliorer le bien-être et assurer ainsi la réussite scolaire de ses 481 élèves, dont une majorité de filles. Dans ce CEM, dira Mme Zoukh, le plus important c’est de faire en sorte que les élèves se sentent bien. Outre les travaux de rénovation effectués et qui donnent envie d’étudier dans cet établissement, après avoir été laissé à l’abandon, sa directrice n’a pas hésité à collaborer à l’association des parents d’élèves présidée par M. Tadjadit Omar, pour mettre en œuvre toute une série d’activités parascolaires dans le seul intérêt de ses pensionnaires. C’est ainsi que devraient être relancées, à l’initiative de l’association des parents d’élèves, durant cette année scolaire, la revue du CEM, rédigée par les meilleurs élèves en langues (arabe, français et anglais), le club de lecture et le club vert. De même, dira M. Tadjadit, l’association envisage la mise en place d’un atelier pour la préparation des élèves à l’examen du BEM, et à assurer le suivi psychologique des élèves en faisant appel à des psychologues bénévoles. D’autres activités destinées aux élèves sont également au menu dont celles sportives. A la tête de l’établissement depuis 2013, Mme Zoukh, elle-même enseignante de formation, dira être exigente à la fois envers le personnel pédagogique et les élèves.

Elle dira qu’il est important aussi de responsabiliser les uns et les autres pour assurer à la fin de l’année un taux élevé de réussite à l’examen du BEM. Cet établissement, classé premier dans la circonscription de Ben Aknoun avec un taux de réussite de 89% durant l’année scolaire 2016-2017, ne compte pas s’arrêter là. «Je veux améliorer ce taux cette année». Un objectif dont la réalisation est tributaire de l’implication de tous», dira Mme Zoukh. Dans ce sens, des cours de soutien seront dispensés aux élèves des classes d’examen. De plus, dira la directrice, «les 38 professeurs qui assurent l’enseignement sont compétents», ce qui ne manque pas d’apporter ce plus dont les élèves ont besoin pour se surpasser. Dans ce sens, elle demandera à certains professeurs de ne pas déposer leur demande de départ à la retraite pour que les élèves puissent encore tirer profit de leur expérience». En fait, dans cet établissement, on ne lésine pas sur les moyens pour assurer la réussite des élèves. Pour preuve, une attention particulière est accordée aux cas sociaux. Ces quelques cas ne sont pas ignorés et bénéficient d’un suivi régulier. «Avec ces élèves, je privilégie le contact direct», dira Mme Zoukh, récompensée pour son investissement personnel. En effet, grâce à cet intérêt qu’elle a manifesté tout au long de l’année scolaire, ces élèves ont pu être admis au cycle secondaire et poursuivre leur cursus scolaire. Un exemple dont devraient s’inspirer les chefs d’établissement, car il contribuera sans nul doute à combattre l’échec scolaire, et partant, les déperditions scolaires.

Nadia K.