Tension sur les manuels scolaires : Tout est rentré dans l’ordre

Alors que l’acquisition de manuels scolaires a constitué l’une des principales préoccupations des parents au cours de cette rentrée, le département de Mme Nouria Benghabrit vient d’annoncer que la situation est désormais maîtrisée et que « tout est rentré dans l’ordre ». En effet, deux semaines durant, l’achat des livres d’écoliers a été un véritable parcours du combattant, de par la frénésie qui s’est emparée des parents d’élèves, ce qui a généré des chaînes interminables au niveau des points de vente, donc une demande très forte sur un produit au demeurant disponible. Il faut dire que cette situation assez inédite est due au fait que cette rentrée a vu l’introduction de 30 nouveaux livres destinés aux cycles primaire et moyen et de 6 cahiers d’activités. La plupart de ces manuels n’étant pas prêts le jour de la rentrée, c’est donc tout un dérèglement dans l’opération d’acquisition qui a été enregistré. Il s’agit des nouveaux manuels scolaires de deuxième génération (3e et 4e années primaires et 2e et 3e années moyennes) qui s’inscrivent dans le cadre des modifications introduites depuis 2016, d’où les tensions provoquées pour leur acquisition.



65 millions d’exemplaires imprimés



Mme Benghebrit a rassuré les citoyens de la disponibilité des manuels scolaires au niveau des centres de distribution de l’ONPS ainsi qu’au niveau des 800 librairies privées autorisées à les vendre, précisant que «65 millions d’exemplaires de manuels scolaires ont été imprimés cette année». Pour la ministre, le nouveau manuel scolaire sera utilisé 15 jours après la rentrée pédagogique. « Cette durée permettra à l’enseignant d’évaluer l’élève », a-t-elle précisé.



Gratuité des manuels pour certaines catégories



Dans une circulaire adressée aux directeurs de l’éducation à travers le pays, le ministère a annoncé sa décision d’offrir gratuitement les manuels aux enfants inscrits en 5e année primaire, 4e année moyenne et à l’ensemble des élèves inscrits en cycle secondaire. En fait, le ministère a opté pour la formule d’emprunt des nouveaux manuels pour les élèves qui ont rejoint cette année les bancs de l’école ainsi qu’aux élèves de 2e, 3e et 4e années du cycle primaire et aux élèves inscrits en 1ère, 2e et 3e années moyennes. Des livres donc empruntés gratuitement et qui devraient être rendus à la fin de l’année, pour être réutilisés, l’élève devant signer une décharge pour prendre soin des livres et les rendre en bon état. Cette formule concerne également les enfants des familles défavorisées. Elle concerne, aussi, les enfants des fonctionnaires et travailleurs du secteur de l’éducation, mais les enfants retraités de ce même secteur sont désormais exclus de cette formule. Enfin, les mesures prises par le département de Mme Benghebrit prévoient d’offrir des trousseaux scolaires à plus de 1,3 million d’élèves.

Kamélia Hadjib