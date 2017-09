Surcharge des classes : la mauvaise note

La surcharge des classes figure à la tête des obstacles majeurs aux réformes initiées ces dernières années par la ministre de l’Education nationale. Parents, enseignants, syndicats et responsables de l’éducation font ce constat. Les parents restent convaincus que ce phénomène affecte à la fois l’opération d’apprentissage et le rapport élèves-enseignants. Ces derniers estiment qu’enseigner dans des classes de 45 élèves est devenu un calvaire quotidien. Les normes d'un enseignement pédagogique de qualité exige un nombre limité d'élèves par classe. Les syndicats attendent que le ministère de l’Education agisse vite pour trouver des solutions urgentes à cet épineux problème, tout en se disant prêts a participer à cette réflexion afin d’éviter aux enseignants comme aux élèves une surcharge qui ne sert ni aux uns ni aux autres. D’abord conciliante et rassurante quant a l’ importance du phénomène, soulignant que la surcharge des classes ne se posait que dans un nombre réduit d’établissements, la ministre parle aujourd’hui « d’urgence », après avoir constaté que deux classes dans une école a Chéraga , en pleine capitale, accueillaient 43 élèves chacune. « Pendant de longues années, le ministère de l'Education s'est consacré plus aux préoccupations des professionnels et syndicats qu'à l'intérêt de l'élève et de l'école, au point de ne pas prévenir et de se préparer pour une croissance démographique galopante dont les effets sont directs sur ce secteur », dira un membre de l’association des parents d’élèves. Les tentatives des pouvoirs publics de régler ce problème semblent avoir besoin encore de plus de temps pour se solder par un succès. Les spécialistes affirment que parmi les impacts négatifs qui résultent de la surcharge des effectifs, les pratiques condamnables qui en découlent sont nombreuses, telles la démotivation de l’élève et de l’enseignant, la fraude, l’indiscipline, la crise de nerfs de l’enseignant… Ainsi le Dr Kacimi, psychopédagogue, estime que l’environnement scolaire est « un milieu propice à l’apprentissage de la violence. Il y a dans certaines écoles des locaux inappropriés, des horaires contraignants, un manque de surveillance dans les cours des écoles, des classes surchargées, une forte pression exercée sur les enseignants, difficultés d’apprentissage, échec scolaire, perte de motivation pour les études, tout cela peut inciter et provoquer des phénomènes de violence, qui peuvent être involontaires, venant de l’élève», souligne le Dr Kacimi. Les syndicats, quant à eux, affirment que «la réussite de la réforme en cours exige des classes ne dépassant pas les 25 élèves. Réellement, la croissance sensible du nombre des écoliers d'année en année a engendré une tension persistante sur les places pédagogiques. Cette croissance n'a pas été suivie et maîtrisée en termes d'infrastructures».

« Plus de 45 élèves par classe, c’est ingérable ! »

Entre l’insuffisance du nombre d’établissements scolaires, le nombre d’élèves inscrits en constante augmentation et des équipes éducatives souvent réduites, «il faut avouer que la peur et l’angoisse l’emportent cette année sur la joie de retrouver mes collègues de travail et mes camarades de classe, comme cela devrait être en pareilles circonstances », selon un professeur du secondaire, qui n’hésite pas à avouer ses craintes quant au bon déroulement de l’année. Les enseignants abondent dans le même sens en affirmant que leur tâche se complique d’année en année, dans la mesure où les résultats récoltés en fin d’année ne reflètent pas toujours les efforts fournis. « Emploi du temps très serré, 6 à 7 classes de 50 élèves à enseigner, préparation des cours, tâches administratives et programmes pédagogiques qui n’en finissent pas de se renouveler, au point de ne plus savoir comment enseigner », avoue cette autre enseignante qui affirme qu’ « au-delà de 25 élèves, cela devient compliqué, sauf dans une classe avec un bon niveau. Cela demande beaucoup plus d’énergie et d’autorité, car il est de moins en moins évident de passionner les élèves ». La réussite passe inévitablement par la bonne assimilation des cours prodigués par l'enseignant qui doit maîtriser et capter l'attention de tous ses élèves. «Et quand l'enseignant a face à lui autant d'élèves, sa mission devient non seulement dure mais pratiquement impossible ! L'assimilation des cours en classe est primordiale ! C'est la clé de la réussite du cursus, et quand la classe compte beaucoup d'élèves, l'enseignant a du mal à les contrôler tous», nous dira cet autre enseignant du cycle moyen.

Farida Larbi