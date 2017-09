WA Tlemcen : Les joueurs manquent d’expérience

Le WA Tlemcen éprouve d’énormes difficultés pour suivre la cadence de la Ligue deux de football qu’il a retrouvée à l’issue de l’exercice passé en raison du manque d’expérience de la majorité de ses joueurs, a estimé mercredi son entraineur, Kheïreddine Kherris. "Nous avons un effectif constitué dans sa majorité de jeunes joueurs qui évoluent pour la première fois dans le deuxième palier. L’expérience leur fait énormément défaut, d’où ces difficultés pour s’adapter avec la cadence de la Ligue 2" , a déclaré à l’APS l’ancien défenseur international algérien. Le Widad, qui a dominé de la tête et des épaules le championnat amateur (Groupe Ouest) la saison passée, a concédé deux défaites pour autant de matchs depuis le début de la nouvelle édition 2017/2018, dont une à domicile face à l’AS Aïn M’lila, un autre promu, lors de la première journée. Animés d’une grande volonté pour rectifier le tir dès la deuxième journée, les protégés de Kherris n’ont pu échapper à la défaite sur le terrain de l’ASO Chlef, vendredi passé pour le compte de la deuxième journée. "Je sais que les supporters commencent à s’inquiéter de leur équipe, mais nous n’en sommes qu’à la deuxième journée, et je suis persuadé qu’avec le temps, l’équipe va améliorer ses résultats pour prétendre à une place honorable au classement, ce qui est d’ailleurs notre objectif principal cette saison" , a encore souligné Kherris. C’est le secteur offensif qui s’avère comme étant le maillon faible des gars des Zianides en ce début d’exercice. Les attaquants s’étaient, en effet, créés des occasions de scorer lors des deux rencontres, mais ont manqué de concentration devant les bois adverses, fait remarquer leur coach, qui ne panique pas du tout, malgré le fait que lors des deux rencontres, son équipe est restée muette. Pourtant, les mêmes attaquants s’étaient admirablement illustré la saison passée en division nationale amateurs, à l'image des Boughalia, Lehbiri, Belfoula et Kahlouche. Ils tardent toutefois de retrouver leurs repères, sans doute en raison de leur inexpérience, martèle Kherris, appelé à trouver des solutions dans les brefs délais pour remettre l’équipe sur rails. A Tlemcen, tout le monde attend une réaction de son équipe dès vendredi à l’occasion de la réception du CA Batna au stade des trois Frères Zerga pour le compte de la troisième journée, un match que les Tlemceniens ont bien préparé en l’emportant en amical contre la formation d'El Hanaya (3-1) lundi dernier.