Volley Assis / Championnat d’Afrique : L’Algérie en demi-finales

L'équipe nationale algérienne messieurs de para-volley (volley pour handicapés) a battu la RD Congo (3-0) (25-13, 25-12 et 25-14), vendredi à Kigali, lors de son second match du 1er tour, groupe B, du Championnat d'Afrique des nations (hommes et dames) et se qualifie pour la demi-finale, prévue samedi en fin d'après-midi. Grâce à cette victoire, les Algériens ont terminé en seconde position du 1er tour, avec trois points, derrière l'Egypte, leader avec six points. Ils affronteront le vainqueur du match Rwanda-Maroc, qualifiés tous les deux aux demi-finales, mais qui jouent à partir de 19h00 (heure algérienne) pour la 1ère place du groupe A, composée aussi du Kenya et de l'Afrique du Sud.

Groupe B :

Algérie - RD Congo (3-0) (25-13, 25-12 et 25-14)

Déjà joués :

Egypte - RD Congo (3-0) (25-7, 25-7 et 25-15)

Algérie - Egypte (0-3) (20-25, 14-25 et 14-25)