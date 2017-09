Section Cyclisme d’Ouled Fayet : la reconnaissance de Korea Expressway Corporation

À l’invitation du Club Etoile Sportive de Ouled Fayet, M. Park Sang-jin, ambassadeur de la République de Corée accompagné de Mme Ryhou Bok-Ryeol, ministre-conseillère et chef de mission adjointe, ont assisté à la cérémonie de remise d’équipements sportifs en faveur du Club Etoile Sportive d’Ouled Fayet (section cyclisme), le week end dernier au siège de la commune d’Ouled Fayet. Lors de la cérémonie, des vélos de course ainsi que des vêtements de cyclisme pour les jeunes sportifs en herbe ont été offerts par le sponsor « Korea Expressway Corporation » (société coréenne participant au grand projet de l’autoroute Est-Ouest), en présence de ses représentants.Il est à noter que ce type d’activité s’inscrit également dans le cadre de la participation active des entreprises coréennes en Algérie à la démarche RSE et a pour objectif ultime de s’impliquer dans le développement local, voire régional, à travers une coexistence et surtout une coopération harmonieuse et bénéfique.

Sarah A. B. C.