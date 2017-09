Académie Coaching Calcio Italia - Club Africain Tunisie : Lancement de la GOLDEN PLAYER ACADEMY

Golden Player Academy, école spécialisée dans la formation et la promotion du football en Algérie, et en partenariat avec le Coaching Calcio Italia et le Club Africain Tunisie, annonce l’ouverture de leur académie en Algérie.

A cet effet, les initiateurs et responsables de ce projet ont animé, hier matin à l’hôtel Sheraton d’Alger, une conférence de presse, pour faire part de tout ce qui a trait à cette académie de football. Etaient présents pour animer ce point de presse, MM. Moussa Chaba (président d’honneur de la Golden Player Academy), Amir Sofiane Chaba (directeur des finances), Merouane Benkouider (directeur général), ainsi que nos amis tunisiens, MM. Mohamed Benhassène, directeur technique des jeunes catégories du Club Africain Tunisie, qui dispose de la franchise de Coaching Calcio Italia, Amir Chabane, qui gère l’Académie du Club Africain, qui fonctionne selon la méthode préconisée par Coaching Calcio Italia, dont le succès à travers les grands clubs d’Europe et d’ailleurs est une réalité palpable, et Majdi Khelifi, SG du Club Africain. Les dirigeants de la Golden Player Academy qui sont à la tête de ce projet de partenariat en Algérie, ont réussi à acquérir la franchise de la part de leurs homologues tunisiens du Club Africain, qui disposent de l’exclusivité de Coaching Calcio Italia en Afrique. Les deux parties ont convenu d’un contrat de trois ans. Golden Player Academy disposera durant cette période de l’exclusivité en la matière en Algérie.



Place à la formation



Tour à tour, les animateurs de ladite conférence ont pris la parole pour expliquer le contenu de ce projet ambitieux qui se consacre à la formation des jeunes talents en football. Ils ont affirmé qu’à travers ce partenariat, Golden Player Academy, Coaching Calcio Italia et le Club Africain Tunisie proposent une académie qui fonctionnera selon une méthode et un savoir-faire qui ont fait leurs preuves. Soit une académie de football unique qui soit propre au secteur du football, en prenant en compte les spécificités des composantes de celui-ci. Les dirigeants de la Golden Player Académy indiquent que l’académie est implantée à Cheraga et qu’elle permettra une accessibilité facile aux jeunes footballeurs, avec la disponibilité d’infrastructures modernes et leur encadrement par un personnel qualifié et bien implanté dans le milieu du football. L’académie concerne les jeunes footballeurs et footballeuses dont l’âge varie entre 4 et 16 ans. L’ouverture des inscriptions a débuté le 24 août et se poursuit encore.



Une méthode à la renommée mondiale



Le partenariat entre la Golden Player Academy et Coaching Calcio Italia, permettra, selon eux, à cette académie de travailler selon des méthodes mondialement reconnues, dont celle dite “Coerver’’. Pour information, Coaching Calcio Italia est un projet né d’années d’expérience, qui utilise Coerver Coaching comme principale méthodologie. La mission de Coaching Calcio Italia est de découvrir, former et lancer de jeunes footballeurs, qui disposent de qualités intrinsèques. Cela afin de leur permettre de suivre un cycle de formation établi sur de bonnes bases. Des bases scientifiques méticuleusement étudiées par des spécialistes en la matière. Avec pour autre principal objectif, de former de jeunes footballeurs dont les plus talentueux seront prêts par la suite à intégrer le football professionnel. Le staff, qui représentera le personnel technique, sera composé de techniciens formés par des instructeurs internationaux, avec la présence d’un directeur sportif, d’éducateurs et d’éducatrices et d’un staff médical.



Prise en charge adéquate des jeunes footballeurs



Les initiés bénéficieront ainsi d’une prise en charge adéquate et rigoureuse. A travers le partenariat avec le Club Africain, détenteur exclusif de la franchise Coaching Calcio Italia en Afrique, la Golden Player Academy sera un lieu d’épanouissement des jeunes footballeurs qui le choisiront pour leur formation footballistique. Ses responsables se joignent au Club Africain afin de faire profiter nos jeunes footballeurs de l’expérience acquise par l’Académie mise en service par nos amis tunisiens, qui a donné de grands joueurs au football tunisien. Ce partenariat entre les trois parties a donc pour objectif de leur assurer une formation footballistique moderne et d’avenir. Le programme de Golden Player Academy est riche et varié. Il sera question de tournois nationaux, internationaux avec des clubs prestigieux.



Infrastructures aux normes internationales



Il y aura une participation à la Venice Champions Trophy et à la GOTHIA Cup (Coupe du monde qui se déroule chaque année en Suède). Ainsi, ce partenariat permettra la mise en place d’une académie par excellence, qui veillera à la formation non seulement des jeunes footballeurs, mais aussi de celle des entraîneurs. 46 clubs, notamment en Europe, utilisent les principes et le savoir-faire de Académie Coaching Calcio Italia et pas des moindres, Juventus, Chelsea, Bayer, FC Barcelone, Manchester United et autres. Golden Player Academy, qui est lancée par de jeunes Algériens dynamiques et ambitieux, met son programme au service des clubs algériens qui émettront le souhait d’appliquer la méthode en question de Coaching Calcio Italia. Enfin, pour l’infrastructure, Golden Player Academy dispose d’un complexe moderne situé à Cheraga, aux normes internationales de 6.000 m2, avec deux terrains de football d’une superficie de 2 x 60 m2, un vestiaire, une infirmerie, une cafétéria, un restaurant et un grand parking. On ne peut que souhaiter plein succès à ce projet, qui est appelé à servir la jeunesse algérienne.

Mohamed-Amine Azzouz