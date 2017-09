Dans la lucarne : Paradoxe d’un club

Cette saison 2017/2018 du championnat national de Ligue 1 est en train de nous surprendre. En effet, on est en face à une singularité qui ne veut pas dire son nom. C’est vrai que l’argent demeure le nerf de la bataille. C’est une certitude même pour tous les observateurs. Personne ne va se dresser contre ce qui est logique raisonnable, qui coule de source.

De par le monde, les clubs les plus « friqués », comme l’on dit, « trustent » et dominent les compétitions en Europe. Le Barça, à titre d’exemple, a fait des rentrées qui frisent le milliard de dollars (897 millions d’euros). C’est beaucoup d’argent. Avec un tel argent, ils peuvent ramener le joueur qui leur chante. Nos clubs, il faut bien le reconnaître, ne sont pas dans cette logique. Ils sont même inclassables du fait que l’argent avec lequel ils fonctionnent ne leur appartient pas. Aussi bien leurs recettes que leurs dépenses, elles sont alimentée par les subventions provenant des pouvoirs publics. On est presque dans un cas de figure « d’assistanat », alors qu’on se dit clubs professionnels. En fait, il n’y a que le nom qui veut sauver, comme l’on dit, la face. Au fond, c’est le vide ou presque. Des clubs qui ne payent pas leurs joueurs pendant plusieurs mois ne sont nullement inquiétés ni par le système professionnel, ni par ceux qui le gèrent. On n’a fait appliquer le principe règlementaire, par CRL interposée, qu’à un club de l’Ouest algérien : le RC Relizane. Les autres, ils continuent à vaquer à leurs occupations le plus normalement du monde. C’est le cas du CRB, un club à l’histoire bien chargée. L’équipe au grand « V », malgré des problèmes sérieux liés au manque sur le plan financier, est en train d’étonner son monde. En ce début de saison, on peut dire qu’elle fait même le vide autour d’elle en remportant trois victoires en autant de matches. Un certain plein comme on a l’habitude de le dire en termes journalistique. Le CRB, le moins que l’on puisse dire, est qu’il étonne par son courage et son abnégation et ce malgré le fait qu’il a perdu des joueurs comme Cherfaoui, Yahia-Chérif, Bouazza pour ne citer que ceux-là. Les observateurs, aujourd’hui, ne constatent nullement une certaine coupure ou arrêt dans cette équipe du CRB, très « joueuse » et surtout combative à souhait. Elle ne craint personne même si ses joueurs sont pressés d’être payés, eux qui attendent depuis presque six mois leurs salaires. On ne peut trouver des joueurs qui se sont sacrifiés pour leur équipe comme ceux du CRB. Ils se sont « payés » les Abbassis, puis les Harrachis et enfin les Mouloudéens. Ils ont inscrit six buts n’encaissant qu’un maigre but par les banlieusards. Les Belouizdadis affichent un visage de « patron ». Ils ont gagné contre des équipes ayant une meilleure assise financière, hormis certainement l’USMH (elle aussi dans le pétrin). Cette équipe qui gagne, qui fait plaisir à ses fans n’a pas de président. Celui qui est en poste a brillé par son absence jusque-là. Chaque fois, il leur donne un rendez-vous sur sa venue au club. Puis, il se rétracte plongeant ainsi le club et les joueurs dans une grande tristesse. Ils ne comprennent pas les attitudes d’un tel président. Pourtant, ils ont fait preuve d’un grand professionnalisme en acceptant de rester patients. Ce que d’autres joueurs à leur place n’auraient pas fait. De plus, lorsqu’ils ont empoché la coupe d’Algérie au détriment de l’ESS (le 5 juillet dernier), beaucoup d’argent est rentré dans les caisses du club. Les joueurs jusqu’ici n’ont pas vu sa « couleur ». Maintenant, Bouhafs, le président, leur a fixé un autre rendez-vous. Ce sera vers le coup du 23 septembre courant. Les joueurs espèrent que ce n’est pas un autre « lièvre ». Car, cette fois-ci, la « marmite » risque de faire un « gros bruit ». Ce que personne ne souhaite pour un club qui fait une bonne entame de saison.

Hamid Gharbi