JO-2024 : Les sports additionnels connus en 2019

Les sports qui seront ajoutés au programme des jeux Olympiques 2024 à Paris seront décidés en 2019 lors de la session du Comité international olympique prévue à Milan, a confirmé vendredi à Lima le CIO. Comme pour les JO d'été de Tokyo-2020, Paris-2024 peut proposer des sports additionnels. Pour Tokyo-2020, cinq sports (surf, karaté, skateboard, baseball/softball et escalade) ont été ajoutés aux 28 sports déjà présents à Rio-2016. Paris-2024 peut maintenir tout ou partie de ces cinq sports ou en proposer d'autres au CIO. "Il y a des sports de tradition française qui frappent à la porte comme le billard et la pétanque", a indiqué dimanche Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Le squash, recalé pour Tokyo mais aussi le ski nautique sont candidats, a-t-il ajouté. Le programme définitif et complet des JO-2024, incluant les nouveaux sports, sera révélé lors de la session du CIO en décembre 2020.