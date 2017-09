Baseball : Cleveland arrache une 22e victoire

Les Cleveland Indians ont décroché en prolongation face aux Kansas City Royals (3-2) une 22e victoire consécutive, soit la deuxième plus longue série de l'histoire de la Ligue majeure de baseball (MLB). Les Indians ont dépassé les Chicago Cubs qui avaient enchaîné 21 victoires en 1935. Ils ne sont plus qu'à quatre victoires du record établi en 1916 par les New York Giants, mais la série des Giants comportait un nul, ce qui fait dire à beaucoup d'observateurs que les Cleveland Indians ont déjà battu ce record.

Les Indians sont en tête de l'American League avec un bilan de 91 victoires et 56 défaites.

Leur dernier revers remonte au 23 août: ils avaient été humiliés à domicile 6 à 1 par les Boston Red Sox. Cleveland a remporté les World Series, le titre suprême, à deux reprises en 1920 et 1948. Ils se sont inclinés dans la finale 2016 (4-3) face aux Chicago Cubs qui ont mis fin à cette occasion à la plus longue disette du sport professionnel américain, leur précédent titre remontant à 1908.