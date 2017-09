Espagne, 4e journée : L'Atletico emménage, le Barça et le Real en voyage

L'Atletico Madrid change de maison! Le club «Colchonero», opposé à Malaga, emménage dans son nouveau stade Wanda Metropolitano samedi (18h45 GMT) à l'occasion de la 4e journée du Championnat d'Espagne, qui prévoit des déplacements piégeux pour le FC Barcelone et le Real Madrid.



L'Atletico pose ses bagages



C'est le début d'une nouvelle histoire pour l'«Atleti». Après cinquante ans passés dans son emblématique stade Vicente-Calderon, sur les rives du fleuve Manzanares, le club des quartiers sud migre plein est, dans les vastes terrains en plein développement de la capitale espagnole. La nouvelle enceinte, dotée de 68.000 places, a été construite à partir de la structure du stade de la Peineta, qui aurait pu devenir stade olympique si Madrid avait obtenu les Jeux de 2020. L'Atletico a investi 300 M EUR dans ce vaste projet et il en récolte les fruits samedi avec l'inauguration du stade. Toute la question est de savoir si on y retrouvera l'ambiance fiévreuse et passionnée de l'antique Calderon, alors que les accès routiers, jugés insuffisants, risquent de compliquer la venue des supporters. «Ils vont tomber amoureux de ce stade», promet l'entraîneur argentin, Diego Simeone. «Il est beau, il dégage une sensation de force. Et quand on connaît les supporters de l'Atletico Madrid, cela va être une cocotte-minute.

«Pour l'occasion, "El Cholo" récupère contre Malaga son attaquant-vedette Antoine Griezmann, qui a purgé deux matches de suspension en Liga. Le Français, pas en réussite mardi en Ligue des champions contre l'AS Rome (0-0), peut se rattraper samedi s'il entre dans l'histoire du nouveau stade comme son tout premier buteur...



Le Barça peut prendre le large



Après la perte de Neymar, le FC Barcelone commence à retrouver le sourire : le club catalan occupe la première place de la Liga (9 pts) avec trois victoires en autant de journées et il vient de corriger la Juventus Turin en Ligue des champions (3-0), grâce à l'inévitable Lionel Messi. Les temps de passage du nouveau Barça version Ernesto Valverde sont excellents avec quatre victoires sur les quatre derniers matches, 12 buts marqués et aucun encaissé. Pour ne rien gâcher, le club catalan dispose déjà d'une avance de quatre points sur le Real et ses prochaines échéances s'annoncent plutôt favorables : déplacements chez les promus Getafe et Gérone, réceptions d'Eibar et Las Palmas. L'occasion de faire le trou en tête ? «Il faut être optimistes, c'est mieux de penser que les choses vont bien se passer», a souligné Valverde, qui sait le club convalescent. «Mais dans l'équipe, nous devons rester calmes parce que nous savons que tout est difficile. «Gare donc à la décompression samedi à Getafe (14h15 GMT), où le technicien pourrait faire souffler certains joueurs. Et reste à savoir s'il maintiendra comme titulaire la recrue française, Ousmane Dembélé.



Au Real, gare au tangage !



Auteur de deux nuls consécutifs en Liga, le Real Madrid (5 pts) a déjà perdu des points précieux. Et l'entraîneur français, Zinédine Zidane, se serait bien passé de rendre visite dimanche (18h45 GMT) à la Real Sociedad, co-leader avec 9 points. D'autant qu'il est privé du latéral Marcelo (suspendu) et de l'attaquant, Karim Benzema (cuisse).

Surtout, Cristiano Ronaldo, qui a signé mercredi un doublé contre l'Apoel Nicosie (3-0) en Ligue des champions, purge ce week-end le dernier de ses cinq matches de suspension recoltés pour avoir bousculé un arbitre. Zidane le sait, tout nouveau faux pas à Saint-Sébastien dimanche soir ferait dangereusement tanguer le Real. Et le technicien français attend beaucoup du Gallois Gareth Bale, souvent en réussite au stade Anoeta (5 buts depuis 2014). «Il est sûr qu'il sera important cette saison», a-t-il prédit mercredi. Au passage, le Real de Zidane compte 72 matches officiels consécutifs avec au moins un but inscrit et il est proche du record du Santos de Pelé, au Brésil, qui avait enchaîné 73 rencontres (ou 74 selon les sources) entre 1961 et 1963. De quoi marquer un peu plus l'histoire.

Le programme (en heures GMT) :



Joué hier vendredi :

Eibar - Leganés

Samedi :

(11h00) Levante - Valence CF

(14h15) Getafe - FC Barcelone

(16h30) Betis Séville - Deportivo La Corogne

(18h45) Atletico Madrid - Malaga

Dimanche:

(10h00) Alavés - Villarreal

(14h15) Gérone - Séville FC

(16h30) Las Palmas - Athletic Bilbao

(18h45) Real Sociedad - Real Madrid

Lundi : (19h00)

Espanyol Barcelone - Celta Vigo