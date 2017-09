Ligue des champions africaine (1/4 de finale aller) : Les usmistes favoris ?

Le représentant algérien en Ligue des champions africaine de football, l'USM Alger est décidé à assurer sa qualification en demi-finale de l'épreuve, en prenant option sur son homologue mozambicain, le Ferroviario Da Beira, dès le quart de finale «aller», prévu samedi (15h00 locale/14h00 algérienne). «Nous ne connaissons pas bien l'adversaire, mais nous sommes quand même décidés à faire le job, pour prendre option sur une éventuelle qualification dès ce match aller. Ce qui nous permettra de disputer le match retour en étant plus à l'aise» a affirmé le capitaine Mohamed-Rabie Meftah. En technicien avertit, l'entraîneur, Paul Put, semblait disposer d'un peu plus d'informations sur son futur adversaire, ce qui n'a pas été forcément pour le rassurer dans sa quête d'un bon résultat. «Le Championnat mozambicain en est déjà à sa 26e journée, ce qui fait que le Ferroviario est beaucoup plus compétitif que nous, qui ne sommes qu'à la 3e journée» a commencé par signaler le Belge, avant de détailler que son futur adversaire, qui compte un match en moins, pointe actuellement à la 7e place du championnat local, avec 36 points (8 victoires, 12 nuls et 5 défaites). Ce qui selon lui «prouve une certaine qualité». Paul Put a également attiré l'attention sur le fait que «le match se jouera probablement sous un soleil de plomb, du fait qu'il débutera à 15h00 locale» et que le terrain sera probablement en mauvais état», ce qui pourrait empêcher son équipe de développer convenablement son jeu. Malgré toutes ces conditions défavorables, et à l'instar de son capitaine, Mohamed-Rabie Meftah, l'entraîneur belge a assuré qu'il s'appliquera à «trouver des solutions» pour permettre à l'USMA de bien négocier ce match, et de prendre option sur la qualification avant le match «retour». Même pour la plupart des analystes, c'est le club algérois qui fait office de favori, car il a été finaliste de l'édition de 2015, perdue contre le TP Mazembé (RDC), alors que le Ferroviairo est un novice dans l'épreuve. Le représentant mozambicain s'est d'ailleurs retrouvé par défaut dans ces quarts de finale, puisque c'est suite à la disqualification des Soudanais d'Al Merrikh qu'il a été repêché. Malgré tout, les Rouge et Noir considèrent qu'ils devront «s'en méfier», car les «joueurs du Ferroviario seront probablement très motivés à l'idée de disputer un quart de finale de Ligue des champions, et qu'ils essayant certainement d'aller encore plus loin» en profitant notamment «de l'avantage du terrain et du soutien du public» pour rééquilibrer le rapport de force et faire la différence. À pied d'oeuvre à Beira depuis mercredi soir, l'équipe algérienne s'est entrainée jeudi après-midi alors qu'une seconde séance est prévue ce vendredi à l'heure du match (14h00) Pour cette première manche, les Usmistes seront privés de certaines pièces maîtresses, comme le meneur de jeu Amir Sayoud (suspendu), l'attaquant Faouzi Yaya (blessé) et le jeune milieu récupérateur Oussama Chita (non qualifié en C1). Fait commun entre les deux antagonistes, le résultat de leur dernier match dans les championnats locaux, puisque l'USMA et le Ferroviario restent, l'un comme l'autre club, sur un nul à domicile. Les Algérois ont été tenus en échec (1-1) par le DRB Tajenanet, en match avancé de la troisième journée de Ligue-1 Mobilis, alors que le Ferroviario s'était contenté d'un nul vierge (0-0), en accueillant le Ferroviario Napula, le 10 septembre courant pour le compte de la 25e journée du championnat local. C'était le deuxième nul consécutif pour le club de Beira, qui le 27 août dernier avait ramené un point de son déplacement chez le LD Maputo, pour le compte de la 24e journée. Le championnat du Mozambique est dominé par l'US Songo, solide leader avec 56 points, suivi du Costa Do Sol (51 pts) et le Ferroviario Nacala (43 pts). Fondé en 1924, le Ferroviario Da Beira ne compte que trois titres majeurs à son palmarès : un Championnat national et deux Coupes du Mozambique. La rencontre Ferroviario Beira- USM Alger sera dirigée par un trio arbitral malgache sous la conduite du directeur de jeu Hamada El Moussa Nampiandraza. Ferroviario de Beira (Goncalves) : «Je respecte l'USMA, mais on doit gagner»

L'entraîneur de la formation mozambicaine de Ferroviario de Beira, Rogerio Goncalves, a estimé jeudi que l'USM Alger est un adversaire «coriace» mais son équipe fera le maximum aujourd’hui à domicile pour l'emporter en quarts de finale aller de la Ligue des champions d'Afrique de football. «Je respecte l'USM Alger, mais nous voulons faire notre travail. Le fait que USMA est une équipe formidable, ne nous intimide pas. Plutôt, cela inspire le respect et mes joueurs seront à la hauteur de la tâche», a déclaré l'entraîneur, Goncalves, au site officiel de la CAF. Pour son premier quart de finale de son histoire en Ligue des champions d'Afrique, Ferroviario de Beira accueillera l'USM Alger, aujourd’hui à 14h00 (heure algérienne) avec la ferme détermination de s'imposer avant la seconde manche prévue le 23 septembre prochain au stade 5-Juillet (Alger). À ce stade de la compétition, nous devons nous battre pour surmonter toutes les difficultés pour espérer aller le plus loin possible dans cette compétition», a-t-il ajouté. Les champions mozambicains sont invaincus en championnat depuis 6 journées avec un nul lors de la dernière journée contre Ferroviario Nampula le 10 septembre dernier mais sont distancés de 20 points par le leader Songo mais avec 4 matchs en moins.