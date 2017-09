Alors que l’EN a perdu 14 places au classement Fifa de septembre : La FAF et Alcaraz veulent rajeunir l’équipe

C’était prévisible ! L’Algérie a perdu 14 places au dernier classement Fifa rendu public par l’instance du football mondial jeudi dernier. Les Verts qui comptabilisent 564 points pointent à la 62e place, bien loin de ses classements d’il y a à peine deux ans. Un recul, on le disait en préambule, prévisible après les deux échecs contre la Zambie en aller et retour ce mois de décembre (3-1) et (0-1) dans les éliminatoires au Mondial -2018 ; deux défaites qui ont précipité la sortie de l’Algérie de la course.

Sur l’échelle continentale, l’Algérie a perdu aussi du terrain et occupe désormais la 11e place, loin derrière l’Égypte (30e, 815), la Tunisie (31e, 810), le Sénégal (33e, 774), la RD Congo (42e, 709), le Nigéria (44e, 696), le Cameroun (45e, 689), le Burkina Faso (49e, 633), le Ghana (52e, 646) et le Maroc (56e, 635).

L’élimination de la course pour la Russie-2018 digérée, la FAF se projette déjà dans le futur et s’emploie avec le staff technique de l’EN à relancer l’EN sur de nouvelles bases. Pour ce faire, Lucas Alcaraz compte bien faire subir à son team un coup de lifting. Kheireddine Zetchi, président de la FAF, avait annoncé au lendemain de l’élimination, que « des cadres vont devoir quitter l’EN ». Provisoirement ou définitivement, il n’en demeure pas moins que la FAF prône la politique de rajeunissement de l’EN mais de manière intelligente. C’est-à-dire que Lucas Alcaraz ne s’aventurera pas à chambouler tout son groupe. Quelques joueurs vont devoir partir à la retraite, tant dis que d’autres vont devoir se reposer un temps pour laisser place à de nouveaux et jeunes joueurs.

Depuis son arrivée, Lucas Alcaraz a déjà intégré quelques-uns à l’image du jeune Attal qui est devenu en l’espace de quatre matches, un titulaire indiscutable à droite de la défense. Le Mondial-2018 n’étant plus un enjeu pour l’EN, la FAF et Alcaraz vont se donner le temps de rebâtir. Outre Boulaya et Hassani intégrés récemment et les sélections répétées de jeunes locaux, à l’image d’Atal, nous en parlions, ou encore Meziani et Benguit, la faf s’active dans les coulisses à « naturaliser » le milieu de terrain de Verone (Serie A, Italie), Mohamed Fares. Le joueur, contacté par la FAF, est enthousiasme à l’idée de rejoindre les Verts. Il a déjà remis les papiers de sa qualification avec l’Algérie et devrait être convoqué pour les prochains stages.

En gros, la prochaine liste d’Alcaraz pour le déplacement au Cameroun le mois d’octobre prochain devrait connaître beaucoup de changements mais aussi et surtout beaucoup d’absents parmi les cadres.

À un an et demi de la CAN-2019, La Faf, qui a décidé de garder Lucas Alcaraz, entreprend une politique de rajeunissement partielle de l’EN avec comme objectif d’arriver au Cameroun en juin 2019 avec une équipe concurrente, en mesure de jouer les premiers rôles. C’est tout ce que l’on espère.

Amar Benrabah