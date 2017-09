Entretien, Bernard Casoni, entraineur du MCA : « Place à la coupe d’Afrique »

Votre équipe vient de perdre son derby face au CRB. Votre appréciation du match ?

On a joué face à une équipe déterminée du CRB, qui a joué avec beaucoup d’engagement contrairement à mon équipe. En première période, il y avait pratiquement très peu d’occasions franches de marquer et ce, de part et d’autre. On a encaissé un but sur penalty à un moment difficile de la partie. Face à la détermination de l’équipe adverse, il nous était difficile de revenir à la marque une fois menés au score.



Qu’avez-vous à dire sur le rendement de votre équipe ?

J’estime que malgré la possession du ballon en notre faveur, nos joueurs n’ont pas assez écarté le jeu sur les flancs comme on le leur a demandé. Il fallait le faire pour desserrer l’étau dressé par le bloc défensif du CRB qui était bien en place. Dans ce match, c’est l’engagement qui a fait la différence à mon sens.



Vous avez remanié l’équipe et apporté de nombreux changements. Pourquoi ?

Durant la semaine, on observe nos joueurs à l’entraînement puis on décide la composante de l’équipe le jour du match. Il ne faut pas oublier que pour notre part, on poursuit la préparation d’intersaison, parce qu’il y a des étapes à ne pas brûler. On joue comme des matches de préparation qui sont malheureusement pour nous officiels. Je veux donner la chance à chacun de mes joueurs. Je veux voir chacun d’entre eux à l’œuvre en match officiel, pour avoir une idée précise sur leur rendement. Avec le temps, on saura présenter les «onze» qui hisseront le niveau de l’équipe au fil des rencontres. On veillera néanmoins à ce que tous nos joueurs soient compétitifs.



Cette défaite vous inquiète-t-elle ?

Non, la saison est encore longue et nous avons une équipe capable d’aller de l’avant. On joue tous les trois jours et cela n’est point facile en début de saison, d’autant plus que comme je viens de vous le dire, le Mouloudia poursuit son programme de préparation. Il faut à présent tourner la page et apporter les correctifs nécessaires en prévision des matches à venir. À présent, on doit penser à notre rendez-vous de samedi en coupe d’Afrique face au Club Africain. On doit bien le préparer avec la ferme intention de le gagner, évidemment.



Pensez-vous votre équipe capable d’assumer en ce moment de la saison ?

Il s’agit d’une autre compétition. On jouera au stade 5-Juillet, qui j’en suis certain, affichera comble. Avec la motivation et la détermination des joueurs qui veulent aller au bout dans cette Coupe de la CAF, en plus de l’apport de notre nombreux et chaud public, on espère réussir le meilleur résultat possible. Un résultat qui maintiendra nos chances de qualification intactes en prévision de la manche retour. On continuera à travailler sans relâche pour permettre au Mouloudia d’atteindre ses objectifs et d’être à la hauteur des attentes des dirigeants et de l’exigeant public mouloudéen.

Mohamed-Amine Azzouz