Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle : L’Algérie abritera la 5e assemblée en 2020

La 4e assemblée générale de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle a donné son accord pour que la 5e assemblée générale, prévue en 2020, se tienne en Algérie, a indiqué jeudi dernier un communiqué du Conseil constitutionnel.

Tenue du 11 au 14 septembre à Vilnius (Lituanie), la 4e assemblée générale de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, qui regroupe pas moins de 110 cours et conseils constitutionnels, a été consacrée au thème «L’Etat de droit et la justice constitutionnelle dans le monde moderne», a précisé la même source.

Les participants ont abordé les différents concepts de l’Etat de droit, les nouveaux défis pour l’Etat de droit et le rôle de la justice constitutionnelle dans le renforcement de la primauté du droit, a ajouté le communiqué.

Lors de cette rencontre, notre président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, a évoqué les efforts de l’Algérie en la matière, notamment à la lumière de la récente révision de la Constitution. L’Algérie est membre du bureau de cette organisation mondiale pour un mandat de six ans en sa qualité de pays hôte de la prochaine assemblée générale.

Pour rappel, la nouvelle Constitution de l’Algérie, adoptée le 7 février 2016, ouvre la voie à une transition vers un système plus participatif, en vue d’une transformation du mode de gouvernance et permet un ancrage plus solide du pays dans la modernité politique.

Une des dimensions cruciales de la réforme constitutionnelle est le renforcement de l’Etat de droit. Cet objectif est en accord avec les Objectifs du Développement Durable à travers l’objectif 16, invitant à mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux.

Les nouveaux articles 9 et 15 de la nouvelle Constitution traitant des questions de protection des libertés et de justice sociale posent les bases de cet objectif, qui se retrouve également au cœur des nouvelles dispositions, notamment l’article 188 qui indique que « Le Conseil Constitutionnel peut être saisi d’un exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou Conseil d’Etat lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont dépend l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.» Le président du Conseil constitutionnel avait affirmé à ce propos que l’Algérie s’attelle «à l’application des mesures importantes de la révision constitutionnelle de 2016, en prenant en considération les expériences des autres pays, comme la France, avec une grande ouverture d’esprit afin d'en tirer les leçons et les enseignements». Et d’ajouter : «Quand une loi quelconque de la République est en contradiction avec les droits et les libertés du citoyen ainsi qu'avec la Constitution, le citoyen est en droit de se défendre à travers la saisine du Conseil constitutionnel, à travers une procédure qui reste à déterminer».

De ce fait, s’agissant de l’article 188 de la nouvelle Constitution stipulant le contrôle constitutionnel par voie d’exception, les préparations pour son application sont fixées pour une durée de trois années, informe encore M. Medelci, expliquant que les préparations en question portent sur le volet juridique certes mais elles concernent également l’aspect de la formation et de la vulgarisation de cette nouvelle disposition constitutionnelle auprès du citoyen.

Salima Ettouahria