Dans la LUCARNE : Les équipes locales en lice

Les observateurs ne cessent de parler de notre football local. Là, ils n’y vont pas avec le dos de la cuillère. On peut même dire qu’ils sont impitoyables lorsqu’il s’agit de parler de notre football au niveau des compétitions interne ou même africaine. Ils y vont « sans gants ». On ignore un peu les raisons exactes d’un tel acharnement et surtout ces prises de position. Le plus souvent on critique le semblant d’analyse débité loin de la réalité. Ceux qui vous disent, avec force d’arguments, que notre football est très faible et qu’il est le dernier de la classe, pour ne pas dire autre chose, se trompent et sont loin de la vérité. Toutefois, s’ils profèrent de tels propos, ce n’est pas innocent ; parfois fait sciemment pour défendre une certaine idée, mais aussi des amis avec lesquels ils entretiennent de très bonnes relations. L’intérêt est certainement omniprésent à ce niveau des débats. Ils estiment et pensent que rien ne se fait sans contre-partie. Il faut qu’ils gagnent quelque chose sinon, ils « botteront » en touche. C’est un peu la mode du moment. Pourtant, le football de l’Algérie a besoin d’analyses objectives ayant un lien direct avec la réalité de la situation sans qu’elle ne soit pervertie à dessein par des personnes mal intentionnées. On constate aujourd’hui que nos clubs, sur le plan des compétitions africaines, sont présents et se battent comme ils peuvent avec les moyens de bord. En dépit des « manques », ils ont atteint le stade des quarts de finale en Ligue des champions d’Afrique et aussi la Coupe de la CAF dans sa nouvelle version. On parle ainsi de l’USM Alger, le seul représentant algérien en Ligue des champions d’Afrique. Cette compétition, assez lucrative attire les meilleures équipes du continent. Comme les éliminatoires du Mondial, mais aussi celles de la CAF se jouent avec les meilleures équipes d’Afrique, tout s’éclaircit. On n’aura même pas de périodes d’adaptation pour jouer et réussir de très bons résultats. En coupe de la CAF, il y a aussi le MC Alger qui a atteint, lui aussi, les quarts de finale. Par conséquent, cela mérite qu’on montre un peu de fierté envers nos deux équipes, l’USMA et le MC Alger. On a eu à constater les prestations de ces deux clubs après la deuxième journée de la Ligue-1 étaient pas du tout à leurs images. Le premier a subi un semi-échec, at home, devant le DRBT et le second s’est fait battre au stade 20-Août par le CRB (2 à 0). Les fans mouloudéens n’ont pas reconnu leur équipe. Sur le plan offensif, elle était hors du coup avec très peu d’occasions. En défense, on peut dire que c’était tel un «gruyère ». Sans être de grands joueurs, la partie adverse trouvait facilement les failles . De plus, le gardien n’a rien arrêté. Tout passait comme des « eaux de rivière ». Ce qui a intrigué les observateurs du club de Bab El Oued. Des joueurs qui commettent des erreurs de débutants. Comment un club qui était jusque-là performant

peut tomber subitement dans le doute ?À cause des changements qui ont été opérés sur l’équipe durant l’inter-saison aussi bien sur le plan administratif que technique! On a enlevé l’entraîneur en chef en le remplaçant par un Casoni qui ne connaît pas bien l’Algérie et la mentalité de nos footballeurs. Du coup, on se dit que ce quart de finale de la coupe de la CAF qui débute aujourd’hui au stade 5-Juillet, MCA-Club Africain, ce ne sera pas aisé pour notre représentant comme ce fut le cas lors des précédentes confrontations. On a l’impression que certains, tapis dans l’ombre, ne veulent pas que nos clubs réussissent sur le plan africain. On leur met des bâtons dans les roues. On espère qu’ils vont nous démentir et réussissent de très bons résultats avant la manche retour. C’est tout le mal qu’on leur souhaite.



Hamid Gharbi