MCA - Club Africain : Pour une marge sécurisante

Le MCA, avec sa nouvelle direction mais aussi son staff technique, à partir de ces quarts de finale de la Coupe de la CAF, tentera de ne pas dilapider le capital engrangé par Mouassa et les autres.

Il ne faut pas rater cette première sortie surtout qu’il s’agit de l’objectif majeur du club après avoir raté ceux de la Coupe d’Algérie et du Championnat national. Pourtant, le MC Alger était bien « outillé » pour tout remporter. Finalement, ce fut plus difficile qu’il n’en avait l’air du fait que des « trucs extra-sportifs » sont intervenus entre temps rendant plus difficile la besogne. Le MC Alger qui va affronter le Club Africain ce samedi, à partir de 20h45, au temple du football algérien, le stade 5-Juillet, ne rassure pas ses fidèles supporters. Sa défaite concédée au stade 20-Août devant le CRB, pourtant, loin d’être un « foudre de guerre », inquiète vraiment. Il n’y avait rien ! Aucune consistance dans le jeu et sur le plan offensif, on ne peut pas dire que les attaquants du MCA se sont créés énormément d’occasions. On peut même dire qu’elles se comptaient sur les doigts d’une seule main. Les deux buts encaissés étaient de grossières erreurs que la défense aurait pu éviter. Chaouchi s’est laissé tromper au premier essai et a vraiment inquiéter les fans du doyen. Il n’est plus aussi sûr de lui. Une équipe qui ne se bat pas pour la victoire ne peut pas prendre le dessus sur son adversaire, même s’il est faible. Indirectement, il a été battu par lui-même du fait qu’il n’a rien fait pour gagner ou même éviter la défaite. En football, il faut d’abord assurer le résultat et non vouloir faire le spectacle. Là, il faut dire que c’est le travail du coach. Le Français, Bernard Casoni a montré d’une certaine façon qu’il est encore loin du compte. On n’a pas vu sa « griffe ». Lorsqu’on joue à l’extérieur, on ne va pas essayer de faire le jeu. Bien au contraire, toutes les équipes ou presque affectionnent l’arme du « contre ». On a pêché et favorisé le dribble alors que l’équipe était menée au score. De plus, les joueurs du MCA préfèrent revenir en arrière chaque fois qu’ils sont acculés par leurs adversaires. On n’a pas vu de joueur provoquer ou qui joue simple en faisant les centres nécessaires pour qu’ils soient interceptés par l’avant-centre nigérian, Barnabas, du fait qu’il n’a pas reçu de bons ballons. Il en était tout simplement privé du début jusqu’à la fin. On a usé du jeu individuel en raison de l’absence d’une tactique vouée à l’offensive. Le MCA aurait du jouer comme le CRB. C'est-à-dire se

« cantonner » en défense tout en attendant une bonne occasion en « contre» pour porter l’estocade. C’est ce qui s’est passé. Cette fois-ci, face au Club Africain, le doyen des clubs algériens est obligé de faire le jeu. Ce qui peut profiter aux Tunisiens du Club Africain. Certes, ces derniers ne sont pas au mieux de leur forme ( deux défaites consécutives), mais il faudra faire très attention. Lorsqu’il s’agit d’un club algérien, les Tunisiens se transcendent et sortent, comme l’on dit, le «grand jeu». D’ailleurs, ils viennent à Alger pour gagner. Les poulains de Casoni et Saïfi doivent se méfier et ne pas rater cette sortie attendue par le public qui a besoin plus que tout de retrouver le sourire effacé ces derniers temps. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il sera très nombreux. Cette empoignade aller sera officiée par l’arbitre marocain, Nourredine El Djaâfari. Notre représentant doit être le plus efficace possible en tirant au maximum au but et ne pas se contenter de faire circuler le ballon et revenir en arrière pour préparer ses actions. C’est un jeu « inoffensif » pour les Tunisiens. Il faudra privilégier l’attaque qui est la meilleure arme pour atteindre le but recherché. L’objectif principal est de prendre une sérieuse option dans cette joute.

H. G.



Entretien

Bernard Casoni, entraineur du MCA :

« Place à la coupe d’Afrique »

Votre équipe vient de perdre son derby face au CRB. Votre appréciation du match ?

On a joué face à une équipe déterminée du CRB, qui a joué avec beaucoup d’engagement contrairement à mon équipe. En première période, il y avait pratiquement très peu d’occasions franches de marquer et ce, de part et d’autre. On a encaissé un but sur penalty à un moment difficile de la partie. Face à la détermination de l’équipe adverse, il nous était difficile de revenir à la marque une fois menés au score.



Qu’avez-vous à dire sur le rendement de votre équipe ?

J’estime que malgré la possession du ballon en notre faveur, nos joueurs n’ont pas assez écarté le jeu sur les flancs comme on le leur a demandé. Il fallait le faire pour desserrer l’étau dressé par le bloc défensif du CRB qui était bien en place. Dans ce match, c’est l’engagement qui a fait la différence à mon sens.



Vous avez remanié l’équipe et apporté de nombreux changements. Pourquoi ?

Durant la semaine, on observe nos joueurs à l’entraînement puis on décide la composante de l’équipe le jour du match. Il ne faut pas oublier que pour notre part, on poursuit la préparation d’intersaison, parce qu’il y a des étapes à ne pas brûler. On joue comme des matches de préparation qui sont malheureusement pour nous officiels. Je veux donner la chance à chacun de mes joueurs. Je veux voir chacun d’entre eux à l’œuvre en match officiel, pour avoir une idée précise sur leur rendement. Avec le temps, on saura présenter les «onze» qui hisseront le niveau de l’équipe au fil des rencontres. On veillera néanmoins à ce que tous nos joueurs soient compétitifs.



Cette défaite vous inquiète-t-elle ?

Non, la saison est encore longue et nous avons une équipe capable d’aller de l’avant. On joue tous les trois jours et cela n’est point facile en début de saison, d’autant plus que comme je viens de vous le dire, le Mouloudia poursuit son programme de préparation. Il faut à présent tourner la page et apporter les correctifs nécessaires en prévision des matches à venir. À présent, on doit penser à notre rendez-vous de samedi en coupe d’Afrique face au Club Africain. On doit bien le préparer avec la ferme intention de le gagner, évidemment.



Pensez-vous votre équipe capable d’assumer en ce moment de la saison ?

Il s’agit d’une autre compétition. On jouera au stade 5-Juillet, qui j’en suis certain, affichera comble. Avec la motivation et la détermination des joueurs qui veulent aller au bout dans cette Coupe de la CAF, en plus de l’apport de notre nombreux et chaud public, on espère réussir le meilleur résultat possible. Un résultat qui maintiendra nos chances de qualification intactes en prévision de la manche retour. On continuera à travailler sans relâche pour permettre au Mouloudia d’atteindre ses objectifs et d’être à la hauteur des attentes des dirigeants et de l’exigeant public mouloudéen.

Mohamed-Amine Azzouz