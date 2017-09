GRAND ANGLE : Rien que l’autodétermination

Horst Köhler, le nouvel émissaire de l’ONU pour le Sahara occidental, dont la nomination à ce poste en août dernier a été favorablement accueillie, devrait présenter son premier rapport sur le Sahara occidental et ce, dans un délai de six mois. Pour ce faire, il a entamé des contacts directs avec les parties concernées. Ce jeudi, il a reçu une délégation du Front Polisario, conduite par le coordinateur sahraoui avec la Minurso, Mhamed Khedad, avec laquelle il s’est entretenu à New York. Ce premier contact « a permis un échange de points de vue et d’informations sur le processus onusien au Sahara Occidental ».

Le nouvel émissaire, duquel il est attendu une contribution plus active à la reprise des négociations entre les deux parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, pour le parachèvement du processus de décolonisation du territoire du Sahara occidental, sait très bien que sa mission est délicate. Les échecs de ses prédécesseurs en raison des obstacles et autres écueils dressés sur leur chemin par le Maroc en sont la preuve. Et force est de craindre qu’en dépit des appels lancés en vue de la facilitation de sa tâche, il sera appelé à faire face aux mêmes difficultés et ce, tant que le Maroc refusera de se soumettre à la légalité internationale. Car, faut-il le rappeler, les Sahraouis sont dans leur droit. Ce qu’ils revendiquent est un droit, le leur, reconnu du reste par la communauté internationale : celui d’accéder à leur indépendance via l’organisation d’un référendum d’autodétermination. Mais cette solution pour un règlement politique juste et durable, approuvée par les résolutions du Conseil de sécurité, tarde à se matérialiser. D’où les attentes portées sur le nouvel envoyé du SG de l’ONU, d’autant que Antonio Guterres a soutenu après son élection vouloir relancer les négociations entre Sahraouis et Marocains, à l’arrêt depuis 2012, avec «une nouvelle dynamique ». Et pour cause, la persistance de ce conflit amplifie considérablement la menace qui pèse sur la sous-région du Sahel et rend encore plus difficile la lutte menée par la communauté internationale et les pays de la région en vue d’éradiquer le terrorisme et les autres trafics en tous genres, auxquels se livrent les groupes criminels présents dans cette région.



Nadia K.