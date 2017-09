Attentat dans le métro londonien : Psychose dans la City

18 personnes ont été hospitalisées hier matin à l'heure de pointe dans une station du métro londonien à la suite d'un acte qualifié de «terroriste» par Scotland Yard, des témoins racontant une explosion dans une rame qui a brûlé plusieurs personnes au visage.

«Plusieurs personnes ont été blessées», a déclaré la police dans un communiqué, ajoutant que Neil Basu, un responsable de l'anti-terrorisme, avait qualifié l'incident d'acte «terroriste». L'attentat —le cinquième en six mois à Londres— s'est produit vers 08h20 (07h20 GMT) dans la station de Parsons Green, située dans un quartier aisé du sud-ouest de la capitale britannique. Alors que plusieurs témoins cités par les médias britanniques ont dit avoir vu et entendu une explosion dans une rame, la police a indiqué qu'il était «trop tôt» pour déterminer la nature exacte de cet attentat. Dans la matinée, les environs de la station étaient bouclés par la police, qui a dressé un cordon de sécurité et posté des hommes équipés de fusils d'assaut. Les services d'ambulance et les pompiers se trouvaient également sur place, avec du personnel entraîné à intervenir dans des conditions dangereuses. Tenue informée de l'évolution de la situation, la Première ministre Theresa May a adressé «ses pensées» aux blessés et aux services d'urgence qui «une fois de plus, ont réagi rapidement et courageusement à un incident terroriste présumé». La cheffe de l'exécutif devait présider une réunion d'urgence de son cabinet dans l'après-midi.

L'attentat, non revendiqué à ce stade intervient dans un contexte de menace terroriste après une vague d'attentats revendiqués par Daesh ces derniers mois au Royaume-Uni. Selon des témoins cités par le journal The Sun, une «explosion» s'est produite dans une rame du métro, blessant des passagers, brûlés au visage. Une journaliste du site Metro.co.uk, présente sur place, a elle aussi évoqué des personnes blessées au visage. Selon les medias, la police étudie la piste d'un engin artisanal qui n'a pas totalement explosé.

R. I.

Nouvelle attaque contre un militaire à Paris



L'opération militaire Sentinelle, mise en place après les attentats de janvier 2015 en France, a une nouvelle fois été la cible d'une attaque hier : un homme armé d'un couteau a agressé un soldat en plein centre-ville de Paris, sans faire de blessé. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'assaillant a été rapidement maîtrisé par le militaire qui était en patrouille à la station de métro Châtelet. L'attaque s'est déroulée vers 04h30 GMT, a-t-on appris auprès des autorités policières. L'agresseur, placé en garde à vue, n'était pas connu des services de police. Une enquête a été ouverte pour un incident à caractère terroriste, a annoncé le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner. Il s'agit de la septième agression contre des militaires de Sentinelle, une force déployée devant les lieux publics français après les attentats de janvier 2015.