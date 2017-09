NOUVELLES De Tizi-Ouzou

œuvres sociales

Remise des clés de 24 logements à Fréha



Plus de 600 logements de types sociaux participatifs seront réceptionnés à la fin du mois dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a annoncé hier le wali, Mohamed Bouderbali, en marge de la cérémonie de remise des clés à 24 bénéficiaires de logements FNPOS dans la localité de Fréha.



En tout, 627 logements publics aidés (LPA), anciennement sociaux participatifs (LSP), seront réceptionnés à la fin du mois courant, a indiqué Mohamed Bouderbali, en précisant qu’il sera également procédé à la réception à la fin du l’année en cours de prés de 50% des logements en cours de réalisation actuellement à Tizi-Ouzou, notamment sur le site de Oued Falli, banlieue ouest du chef lieu de commune de Tizi-Ouzou où sont en cours de réalisation plusieurs centaines de logements, alors que plusieurs autres centaines ont été réceptionnés et attribués à leurs bénéficiaires.

997 autres logements de types AADL réalisés sur le même site seront aussi livrés à la fin de ce mois de septembre, a-t-il encore assuré. Les 24 logements FNPOS attribués hier aux heureux bénéficiaires font partie d’un programme de 48 logements de même type implanté dans la commune de Freha, dont 24 ont été distribués au mois de septembre de l’année 2016.

Selon Mme Lynda Achour, directrice de l’antenne locale du FNPOS (Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales), l’attribution de ces 48 logements de Fréha intervient dans le cadre du programme des 500 logements affectés à la wilaya de Tizi-Ouzou, dont 100 logements ont été déjà attribués en 2011 à Draa-Ben-Khedda, en attendant la distribution au mois d’octobre prochain de 50 autres logements à Boghni.

Le reste de ce programme est en cours de réalisation à Tamda dans la commune de Ouagnoune et qui devrait être livré au mois de mai de l’année 2018 dés lors que l’entreprise publique Cosider, réalisatrice de ces logements, a augmenté la cadence des travaux de réalisation de ce programme. Par ailleurs, la directrice locale du FNPOS a fait part à l’occasion de cette cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires des 24 logements de Freha de la notification par sa tutelle d’un nouveau programme de 600 autres logements à l’indicatif de la wilaya de Tizi-Ouzou. La direction locale de ce fonds (FNPOS) est à la recherche d’assiettes foncières susceptibles d’accueillir l’implantation de ce nombre important de logements. La réalisation dans les meilleurs délais de ces logements est tributaire de la disponibilité de terrains au niveau des localités bénéficiaires de ce programme complémentaire attribué à la wilaya de Tizi-Ouzou.



Rentrée professionnelle

Caravane d’information et de sensibilisation



Une caravane d’information et de sensibilisation autour de la rentrée professionnelle de septembre 2017 a été lancée lundi dernier par la direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP) de Tizi-Ouzou.

Le coup d’envoi de cette caravane qui s’est poursuiviejusqu’au 14 du mois courant a été donné au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri par le responsable local du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, Abdenacer Arab, en présence de la directrice de la culture, Nabila Goumeziane, et des cadres des deux secteurs. Tous les établissements de la wilaya de Tizi-Ouzou prennent part à cette caravane pour couvrir l’ensemble des localités de la wilaya. Les inscriptions pour cette prochaine rentrée professionnelle pourront être effectuées pendant cette caravane au niveau des délégations de conseillers qui animeront cette caravane d’information et de sensibilisation.

Par la même occasion, des portes ouvertes sur la rentrée professionnelle organisées par l’INSFP Ouaguenoune et les CFPA Tala Allam, Kerrad Rachid, Khodja Khaled, des arts traditionnels et Tizi Rached ont été inaugurées.

Elles se sont poursuies pendant trois jours. Pour cette nouvelle rentrée professionnelle, la direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels a recensé, jusqu’à jeudi dernier prés de 1.100 nouveaux inscrits dans les différents modes de formations.

Ces actions d’informations menées par la direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels visent la sensibilisation des populations des villages de la wilaya, notamment ceux les plus enclavés, pour inciter leurs enfants à s’inscrire pour des formations au niveau des différents centres, instituts ou sections détachées relevant du secteur, afin de se former dans de différentes spécialités et de s’insérer ensuite facilement dans le monde du travail.



ANSEJ

347 demandes de rééchelonnement de dettes



Un total de 347 demandes derééchelonnement des dettes et d’effacement des pénalités de retard sur lescrédits bancaires ont été déposées auprès de l’antenne locale de Tizi-Ouzoude l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) . Les dossiers en question sont actuellement en cours d’étude au niveau del’ANSEJ qui a entamé également des sorties sur le terrain pour vérifier lafonctionnalité des entités en question où l’existence du matériel fixéescomme condition pour bénéficier de cette mesure destinée auxmicro-entreprises financées avant mars 2011, a affirmé Riad Khouas. Ce n’est qu’après cette étape que les possibilités de rééchelonnementseront examinées par les cinq banques publiques partenaires impliquéesdans la procédure, à savoir les banques publiques, le fonds de garantie etl’ANSEJ, a-t-il expliqué. Au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, les difficultés de remboursement descrédits contractés auprès des banques dans le cadre d’un projet ANSEJconcerne 5,80% des micro-entreprises créées depuis 1998 et dont le nombredépasse les 19 700 entités réparties sur les différents secteursd’activités, a-t-il précisé.

Il a toutefois souligné que le remboursement des crédits, à la fin del’exercice 2016, a atteint un taux de 68%, ce qui démontre d’une bonnesanté financière de beaucoup de micro-entreprises et l’épanouissement deplusieurs projets créés dans le cadre du dispositif ANSEJ. Pour cette année et jusqu’au début du mois de septembre courant, le tauxde remboursement au niveau de la wilaya a connu une hausse de 10% parrapport à la même période de l’année dernière, a observé M. Khouas. Au volet de la création de nouvelles micro-entreprises, le premierresponsable de l’antenne locale de l’agence a donné le chiffre de 139projets financés entre le 1er janvier et le 31 août 2017 sur un total de144 dossiers déposés auprès de l’ANSEJ. Dans sa nouvelle stratégie, l’organisme de soutien à la création del’emploi de jeunes se tournera vers les diplômés de l’université et desétablissements de la formation et de l’enseignement professionnels, a-t-ilsignalé.

Dans ce sillage, M. Khouas a annoncé la signature, au courant de lasemaine prochaine, du procès verbal de l’installation du comité de pilotagede la maison de l’entrepreneuriat au niveau de l’université Mouloud Mammeride Tizi-Ouzou. Cette structure aura pour objectif de consolider les liens entrel’université et l’ANSEJ à travers l’organisation de sessions de formationsspécifiques au profit des étudiants en fin cycle et des diplômés sur l’idéedu projet et la gestion de la micro-entreprise, afin de les encourager àexplorer d’autres formes de gestion de leurs carrières professionnels endehors des systèmes classiques de l’emploi, a-t-il fait savoir. L’ANSEJ de Tizi-Ouzou travaille également sur un projet de réseautage desmicro-entreprises de la wilaya en créant des liens entre les entreprisesréussies et le reste des entités pour s’entraider, échanger les expérienceset permettre ainsi un essor des différentes activités. (APS)

Université

Recrutement de 155 enseignants

L’encadrement pédagogique de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO) sera renforcé cette année par le recrutement de 155 enseignants dont 135 nouveaux maîtres assistants ayant passé le concours de recrutement en juillet dernier et une vingtaine de mutations à partir d’autres universités du pays, a fait savoir le premier responsable de cette université comptant quelques 60 milles étudiants et étudiantes. Ces recrutements n’apporteront pas une solution définitive au déficit en encadrement pédagogique, notamment dans certaines facultés telles que celles des sciences économiques, des sciences humaines et sociales, a souligné le professeur Ahmed Tessa, recteur de l’UMMTO. Pour cette année universitaire, l’UMMTO accueillera quelques de 12 milles nouveaux bacheliers.



Vols dans des chantiers

Arrestation d’un groupe de malfaiteurs



Dans le cadre d’une enquête ouverte pour vol de matériaux de constructions, commis au Lotissement SALHI – Tizi-Ouzou, les forces de Police de la 7ème sûreté urbaine de Tizi-Ouzou, ont identifié et arrêté les présumés auteurs, au nombre de sept (07) dont un mineur, âgés entre 15 à 34 ans, demeurant à Maâtkas, Tizi-Ouzou, Alger et Khemis Méliana (Aïn Defla), apprend-on de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Les sept individus ciblaient des chantiers de construction, et commettaient leurs forfaits de nuit, en utilisant trois véhicules pour acheminer les matériaux volés, a indiqué notre source. Une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre pour association de malfaiteurs en vue de la commission d’un délit, de nuit, en réunion, avec usage d’un véhicule. Présenté au Parquet de Tizi-Ouzou, durant la semaine écoulée, trois d’entre eux ont été mis en détention Préventive, deux autres dont le mineur, placés sous contrôle Judiciaire, et les deux derniers ont été cités à comparaitre, a ajouté la cellule de communication de la SWTO, en précisant que les véhicules utilisés lors de ces méfaits, ont été mis en fourrière, tandis que les matériaux volés ont été récupérés.