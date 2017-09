Mahrez Issiakhem expose à la galerie Aïcha Haddad : La vie quotidienne à Alger

Avec le jeune photographe Mahrez Issiakhem, qui expose ses travaux jusqu'au 22 septembre 2017 à la galerie Aïcha Haddad, il vaut mieux parler d'orientation que de thèmes. Il s'agit en effet de directions relativement vagues.

Nous n'avons effectivement pas entrevu de thématique précise. On sent pourtant, ici, une autre manière de travailler chez l'artiste, qui est certes jeune mais chez qui on devine beaucoup de talent. Ce qu'on peut dire, au premier abord, c'est qu'il n'a effectivement pas prévu — ou peut-être voulu — de thématique. Ou plutôt si, mais «en diagonale» pour ainsi dire. Mahrez Issiakhem a ainsi tenu à préciser que son travail s'articule malgré tout autour de deux concepts courants : « L'incapacité et la capacité de faire... » Dès lors, le message véhiculé par ses photos se laisse mieux décrypter.

Tous les sujets appréhendés présentent, en effet, un dénominateur commun : ce sont des petites gens anonymes que presque personne, parmi la foule passante, ne s'arrête pour les observer de près, comme il l'a si bien fait. Cela va du SDF à l'expression plutôt digne de la place Maurice Audin — du côté de l'arrêt des bus plus exactement —, au vieux vendeur d'herbes qui n'a pour seul «boutique» que l'espace laissé entre deux véhicules en stationnement, et pour seul étal un vieil emballage en carton.

Nous parlions, un peu plus haut, de dénominateur commun entre ces petites gens. Outre qu'ils partagent pratiquement le même statut social, les personnages de Mahrez Issiakhem présentent, en effet, une double particularité. Au-delà de la situation précaire dans laquelle ils se trouvent, ils constituent en fait deux catégories à travers leur manière de réagir face aux contraintes et difficultés sociales : la première (catégorie) est représentée par des individus qui, pour de multiples raisons, en sont arrivés à mendier pour survivre ; la seconde, par des gens qui ont choisi de lutter en exerçant n'importe quel petit métier qui puisse les aider à survivre, y compris celui de vendeur à la sauvette de petits articles qu'on ne regarde même pas, tels des mouchoirs en papier, des épingles à nourrice ou des parfums frelatés. D'où le fameux concept dit de «l'incapacité et la capacité de faire» tant souligné par l'artiste.

Ici donc, le mérite de Mahrez Issiakhem réside dans le fait d'avoir pris en photos tout ce petit monde marginal, un monde qui nous est devenu presque invisible, voire parallèle tant les mêmes scènes, déjà vues moult fois par le plus grand nombre, sont finalement devenus banales aux yeux du moindre passant.

Où s'arrête et où commence la créativité photographique ?

Pour tout dire, cela nous amène à estimer que chaque photographe a sa manière de faire en dépit du fait que la plupart d'entre eux, devenus artistes par la force des choses, s'inscrivent dans une direction relativement précise comme il y en a une quand même, qui est le reportage. On dit le mot franchement, bien que depuis quelques années, on n'ose plus parler de reportage depuis que certains esprits ont dit que le reportage était mort.

Avec Mahrez Issiakhem, on est plutôt rassuré : on se retrouve avec des photos qui ne sont pas vraiment du reportage ou qui ont un telle dimension créative à l'intérieur du travail qu'elles pourraient tout aussi bien se retrouver dans une tout autre direction que nous affirmons «créative», mais peut-être que là aussi ce n'est pas un terme qui peut convenir parce que cela regroupe tellement de choses ! Et puis, interrogation qui taraude tant les esprits : où s'arrête et où commence la créativité photographique ? La frontière est floue. Toujours est-il que le travail de Mahrez Issiakhem vaut vraiment le détour par la galerie Aïcha Haddad, ne serait-ce que pour encourager ce jeune artiste qui renferme beaucoup de talent.

Kamel Bouslama