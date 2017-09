Il sera décerné le 14 décembre de chaque année

Le prix "Miriam Makeba de la créativité artistique", du nom de la chanteuse sud-africaine d'ethno-jazz qui avait pris part à Alger au premier Festival panafricain en 1969, a été institué pour récompenser les créateurs africains dans les différents domaines artistiques, a annoncé jeudi dernier le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, en marge du Forum des créateurs africains qui a pris fin hier à Alger.

Organisé par l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda), le "Prix Miriam Makeba de la créativité artistique" mettra en valeur les meilleures œuvres musicales, cinématographiques et littéraires, entre autres. Encadré par un jury composé de cinéastes, musiciens et personnalités du monde des arts, le prix institué en reconnaissance au parcours militant et artistique de l'interprète "Ana houra fi el djazair" (Je suis libre en Algérie), sera décerné à Alger le 14 décembre de chaque année, a précisé le directeur général de l'Onda, Sami Bencheikh El Hocine.

Né en 1932 à Johannesburg, Miriam Makeba, naturalisée algérienne en 1972, est une des chanteuses les plus illustres en Afrique et dans le monde. Engagée dans le combat contre le régime racial de l'apartheid, ses chansons évoquent la tolérance, la liberté et la paix. Dans le cinéma, Makeba a incarné un rôle dans le film anti-apartheid Come Back Africa du cinéaste américain Lionel Rogosin, inédit en Afrique du Sud, une apparition qui l'a contrainte à l'exil en 1959.

Miriam Makeba s'est éteinte en Italie à l'âge de 76 ans, en 2008, trois ans après avoir mis fin à sa carrière artistique. (APS)