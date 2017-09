5e festival national du Melhoun de Mostaganem : Poésie et documentaires

La cinquième édition du festival culturel national de la poésie Melhoun dédié à Sidi Lakhdar Benkhelouf s'est ouverte jeudi soir à la maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki" de Mostaganem. Dans une allocution d'ouverture, le commissaire du festival et président du Conseil national des arts et de la culture, Abdelkader Bendaamache a indiqué que cette édition rend hommage aux défunt poète du bédoui, cheikh Charef Benkheira (1919-1990) et au regretté chanteur chaabi, Ahmed Zeghiche (1954-2017), soulignant également qu'elle se caractérise par la parution du 7e numéro de la revue Rissalat el melhoun el djazairi et l'introduction de l'aspect scientifique dans l'esthétique de cette expression artistique. La cérémonie d’ouverture de cette manifestation culturelle, qui se poursuivra jusqu’à demain, a été marquée par la projection d’un film documentaire résumant les quatre dernières éditions du festival national de la poésie Melhoun, ainsi que des récitals poétiques de Yacine Ouabed (Alger) en Melhoun et de Bourai Djakdjika de Tizi Ouzou en tamazight. La famille du cheikh Ahmed Zeghiche, décédé dernièrement, a été honorée à cette occasion. Natif de Mostaganem, ce chanteur a interprété plusieurs qacidas dont Malika du poète défunt Mohamed Ennadjar, Ya Rassoul Allah koun aandi naqa de madih du Prophète (QSSSL) de Sidi Lakhdar Benkhelouf et Ya krim el kouramaa ghithna bessamah du regretté Mohamed El Masmoudi. Une série de poèmes ont été présentés en hommage au regretté Ahmed Zeghiche par Khaled Boukhari, Khaled Chahlal Yacine, Bachir Touhami et la soirée a été clôturée par une soirée en genre chaabi animée par les artistes Achouri Mokhtar de Béjaia et Guettafa Rachid de Mostaganem. Une exposition d’arts plastiques a été inaugurée auparavant au niveau du hall de la maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki" de Mostaganem, avec la participation des artistes Hadj Bouferma, Djamel Bouali et Djilali Grine, ainsi que la présentation de produits du festival culturel national de la poésie Melhoun, de livres et de publications de l’Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG). Le programme de cette 5e édition du festival culturel national de poésie Melhoun prévoit des lectures poétiques de poètes du melhoun, issus de différentes wilayas du pays, dont Hadj Bainine, Ghana Abed, Hamou Beldjillali, Yacine Ouabed, Khaled Boukhari et Achouri Mokhtar, outre la projection des films documentaires Cheikh Sidi Lakhdar Benkhelouf : prince des poètes du Melhoun et La vie et les œuvres du poète cheikh Charef Benkheira, qui sera honoré à la clôture de ce festival. Des soirées artistiques du genre bédoui seront animées par les cheikhs Ahmed Relizani, Abderrazak El Bosquet, Chigeur, Djillali Benbouziane, Ali Boudjelal, Noureddine Benatia, Touhari et Bendehiba El Bouguirati, de même que d'autres noms du chant moderne, à l'instar de Amine Houki, Samir Toumi, Meriem Benallal, Hasna Henni et de chaâbi avec Guettafa Rachid. En marge de cette manifestation, une journée d’étude sur le Melhoun en Algérie est prévue en collaboration avec le Centre national de recherches préhistorique, anthropologique et historiques avec la participation d’universitaires et spécialistes dans ce domaine. (APS)