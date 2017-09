Djamel Senhadri, sous-directeur de la production à la radio chaîne III

Producteur et animateur de l’émission historique de la radio Chaîne 3 «Fa achehadou», Djamel Senhadri est également sous-producteur de la production. Il revient dans cet entretien sur la nouvelle grille des programmes 2017/2018 de la radio francophone.

Comment élaborez-vous la grille des programmes et ça vous prend combien de temps ?

On s’y prend plusieurs mois à l’avance pour préparer la grille des programmes. On apporte déjà de petites retouches au milieu de l’année, et cela nous amène à travailler déjà sur la prochaine grille, on commencera à préparer celle de 2018/2019 au début de l’année 2018, et ce, pour savoir qu’est-ce qu’il faut maintenir, qu’est-ce qui faut changer, des discussions entre responsables, entre producteurs pour débattre autour des attentes des auditeurs, à partir de là, on construit une grille des programmes.

On garde naturellement les fondamentaux, une émission comme « Service public » est un besoin des deux côtés, d’une part, un besoin de société qui attend des explications, des orientations sur une situation donnée, un phénomène donné, de l’autre part, la préoccupation qui est la nôtre c’est de servir le public des choses essentielles… On saisit l’occasion aujourd’hui dans l’émission service public pour faire de la santé, alors que nous avons une émission santé « stéthoscope », mais à l’occasion de la journée mondiale de l’Arthrose qui handicape beaucoup de personnes, âgées et moins âgées, ça devient une question de santé publique, on en fait donc un sujet. Un autre exemple, pour la journée mondiale des Transports, nous saisissons cette occasion pour aborder la question des transports publics, qu’est-ce qu’ils ont pu apporter à la société ? Il y a des programmes fondamentaux qui restent, que nous maintenons, ainsi que des émissions nouvelles qu’on apporte.



Avez-vous consacré des créneaux spéciaux pour les jeunes ?

Nous avons augmenté le volume horaire des émissions consacrées aux jeunes, en ajoutant une émission qui s’appelle « Jeune trouve ta voie ». Tous les soirs à partir de 20h, Imad Amouri, un jeune animateur qui se lance, ramène autour de lui, autour d’une thématique, des jeunes qui parleront soit d’art, soit de perspectives d’emplois, soit de recherches sur le web…

Nous avons tendance à penser que les jeunes sont uniquement sur facebook, ils sont sur facebook certes, mais sur facebook il y a la Chaîne 3, dans les réseaux sociaux il y a la Chaîne 3. On attendant l’application que sera bientôt opérationnelle, où que nous soyons, on peut avoir la radio, les jeunes nous écoutent, ce que nous savons en termes d’audience de la Chaîne 3 chez les jeunes et sur internet est énorme, c’est une information capitale pour nous, c’est ce qui nous a amené à adapter nos émissions pour répondre à un besoin de jeunes de plus en plus grand.



Y a-t-il un renfoncement des émissions culturelles et musicales ?

Nous avons d’une part maintenu les émissions musicales qui existaient, il y a pas moins de onze émissions musicales de différents genres du chaàbi dans « Kahwa we latay », à la musique latino, rock, la musique africaine qui est importante pour nous, la musique orientale en passant par la promotion des jeunes talents dans « Rahat el bal » avec de la poésie populaire… Les onze émissions ont été reconduites, mais également on a tenu à augmenter un petit peu le volume musical dans les autres tranches d’animation, je pense essentiellement à « Sbah el kheir » et à la matinale.

Déjà dans l’émission « la République des arts » elle passe désormais à 16h, c’est un grand changement pour l’émission, les gens commencent à sortir du travail, l’émission est donc plus exposée en mettant plus de dynamisme, plus de réactivité, plus de punch. Juste après les élections locales, nous aurons une année plutôt calme, plus propice à la détente, il y a donc un besoin qui s’est exprimé pour plus de légèreté et ne pas trop condenser la matinale, on a décidé de mettre plus de chansons.

On a un peu aéré nos programmes tout en gardant les rendez-vous d’information, les espaces de débat, les espaces économiques, politiques, internationales, etc.



Est-ce que chaque émission possède une page sur les réseaux sociaux, car il y a beaucoup d’internautes qui suivent la radio à partir des réseaux sociaux ?

C’est devenu un impératif pour nous, aujourd’hui, ce n’est plus comme il y a dix ans, nous sommes tenus d’être présents sur les réseaux sociaux et donc chaque émission doit avoir une présence sur la toile. Il y a des émissions qui sont plus actives que d’autres, nous essayons de nous lancer plus sur Instagram, mais nous sommes essentiellement sur Facebook et on relance sur twitter. Facebook est important pour nous, je pense que c’est le média social le plus répandu en Algérie. Pour nous c’est essentiel, il faut que nous y soyons, il faut alimenter la page Alger Chaîne 3 ainsi que la page de chaque émission.



Quel genre d’émissions vous avez programmé pour le soir ? Moment des attentionnés de la radio…

Nous avons entre autres « A bon entendeur » ; « Papier bavard » ; « Le grand témoin »… J’ai toujours été en radio un homme de soir, et je sais quel type d’écoute il y a le soir, la qualité d’écoute et les attentes des auditeurs, c’est un format différent, une écoute différente lorsque ces émissions passent à 23h au lieu de 22h. Ce sont des émissions qui passent en profondeur, c’est pour cela que ce genre d’émission ne passe pas dans la journée où on est dans la légèreté, dans la rapidité. Les gens qui écoutent la radio le soir cherchent vraiment cette émission, ils veulent réellement l’écouter et donc ils ont besoin de plus de profondeur.



Parlez-nous du nouveau souffle de votre émission « Fa Echhadou »...

Un nouveau souffle et une nouvelle dynamique, c’est une émission sur laquelle nous insistons beaucoup, c’est notre histoire, notre ADN, notre génétique en tant qu’Algérien.

Elle a passé, pendant de nombreuses saisons, l’histoire de notre Révolution, elle passe à une autre étape cette année, on a déjà commencé l’année passé, on va s’y investir davantage, c’est de passer à l’histoire postindépendance.

On va garder les grandes dates qui ont fait la Révolution pour y revenir sur des angles différents avec des conférences au centre culturel Aissa Messaoudi, mais également, des émissions qui relateront ce qu’on a pu vivre en tant qu’Algérien au lendemain du recouvrement de la souveraineté nationale. On va explorer cette période entre les années 1960 et 70, pas uniquement en termes de date, mais des grands événements qui ont marqué la vie politique, économique, et la vie de société des Algériens.



Vous avez reconduit la rubrique « Médiateur » pour renforcer le lien avec les auditeurs…

Nous sommes le premier espace médiateur en Algérie dans les services publiques, pour la radio c’est une première. Nous avons lancé cette expérience la saison dernière, elle se poursuit cette année, il va falloir que nous continuons, nous avons des questions d’auditeurs par téléphone, nous avons des questions sur facebook et tweeter, le but étant de regarder où on va, pour créer le lien entre les auditeurs et la chaîne, une critique à porter sur telle émission ou tel programme, pourquoi nous n’abordons pas tel aspect… nous prenons en considération la remarque si nous la jugeons constructive, et souvent se sont des questions constructives.



Est-ce que la Chaîne 3 va continuer de collaborer avec les radios régionales ? Est-ce qu’elle va plus investir d’autres villes, installer des studios et couvrir des événements hors Alger ?

On va continuer à le faire, les radios régionales ont leur propre vie, leur propre existence au niveau local et au niveau régional, la chaîne 3 a une vocation nationale, il va de soi que lorsqu’il y a un événement important de se déplacer.

Par exemple, lors du festival du film méditerranéen à Annaba, toute l’équipe de l’émission « La république des arts » se déplace sur place. Nous choisissons d’être au plus prêt de l’événement, dans l’hôtel même qui abrite les artistes, ou alors avec l’aimable collaboration des radios régionales, nous utilisons leur propre studio pour animer nos débats, il y a suffisamment de moyens technologiques pour que l’émission soit diffusée à partir de là-bas…

On peut aussi délocaliser une émission et l’émettre à partir de telle ou telle ville, par exemple, l’université de cette ville organise un événement relatif à l’émission… C’est bon pour la radio de sortir des studios et d’aller vers le public là où il y a l’événement.

Notre principale préoccupation est de tenter de répondre au mieux au public, c’est notre raison de vivre, c’est ce qui nous anime, c’est notre métier et on le fait avec beaucoup de cœur.

Entretien réalisé par

Kader Bentounès