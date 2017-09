Regard : Leçon à retenir

L’enseignement a, de tout temps été synonyme du mot éducation, du moins pour les pédagogues,aujourd’hui, unanimes à reconnaître qu’apprendre à lire et à écrire, développer ses capacités cognitives ous’abreuver du savoir, de manière générale, c’est aussi former ou plutôt construire la personnalité de l’homme de demain et veiller surtout, à son épanouissement. Dissocier l’un de l’autre est carrément peine perdue. La complémentarité entre les deux n’est plus à démontrer d’autant plus que l’enfant scolarisé, c’est un fait, passe une bonne partie de son temps, en milieu éducatif. L’école, en effet, c’est certainement bien plus que ces ouvrages scolaires et ses programmes qu’il faut « avaler », ses camarades de classe avec qui on se chamaille tout le temps, pour des raisons ou sans raisons ou ces instituteurs qui deviennent tantôt artistes, tantôt sportifs, avec des moyens rudimentaires pour « chasser » l’ennui d’une part et permettre à l’enfant de s’ouvrir sur le monde extérieur, de l’autre, mais bien plus que tout cela réuni. Il faut rendre à César ce qui lui appartient et reconnaître qu’on ne va pas seulement à l’école pour se familiariser avec l’alphabet, l’orthographe et les tables de multiplication. Les activités parascolaires, à vrai dire, ont un rôle primordial, devenant parfois, les meilleurs supports qui puissent exister inculquer aux écoliers les bonnes valeurs, rapprocher ces derniers de l’environnement ou tout simplement lutter contre les fléaux sociaux. Aujourd’hui, dans le monde entier, on ne se contente pas de « bourrer » le crâne des écoliers de cours, mais on mise aussi sur les activités ludiques, artistiques et sportives, bref surtout ce qui contribue à l’épanouissement de ces apprenants. Un esprit sain, dans un corps sain, il n’y a pas de doute, de nos jours, ne peut se faire loin de cette vision qui fait des loisirs sous toutes leurs formes un must, à ne pas prendre à la légère.

Samia D.