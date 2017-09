Activités parascolaires : Pour l’épanouissement de l’enfant

De septembre à juin, un élève passe plus 40 % de son temps à l’école. En dehors de leur maison, l’établissement scolaire est le lieu le plus fréquenté par les écoliers et les collégiens. Quoi de plus naturel que d’y intégrer des activités divertissantes et sportives, en dehors des programmes académiques.

«Quel que soit l’établissement, les activités parascolaires doivent faire partie intégrante des programmes proposés en classe » affirme la ministre de l’éducation Mme Benghebrit qui assure que l’actuelle année scolaire sera axée sur l'orientation scolaire et sur la promotion des activités culturelles et parascolaires. Elle indique que le secteur compte désormais 12.379 clubs verts auxquels participent 267.000 élèves à travers tous les établissements scolaires du pays.

« Au cycle moyen , les activités parascolaires permettent aux enfants un meilleur développement et peuvent les aider à passer le cap de l’adolescence plus facilement. Les écoles ou Les lycées doivent proposer comme activités annexes des clubs de sport, d’arts ou des clubs plus spécifiques comme le club journal ou d’échecs… La participation des élèves contribue à leur adaptation scolaire et sociale. Cela engendre une plus faible probabilité de décrochage scolaire. Ils peuvent également obtenir de meilleures notes. Le but est de faire en sorte que les élèves trouvent du plaisir à l’école, les activités doivent donc correspondre à leurs goûts » nous dira Dr Kacimi psychologue specialiste en pédagogie. « Les activités parascolaires contribuent à la création de liens significatifs. Non seulement entre les élèves mais également avec l’équipe éducative. Pendant leurs activités, les élèves auront l’occasion d’élargir leurs horizons. La musique, le sport, le cinéma ou d’autres clubs seront pour eux l’occasion d’acquérir de nouvelles connaissances, de rencontrer de nouvelles personnes qui les aideront peut-être à passer à une étape supérieure. La participation à une activité parascolaire peut constituer un coup de pouce pour un élève, mais il s’agit avant tout d’un choix personnel » affirme notre specialiste. Il faut reconnaitre pourtant que l’activité parascolaire reste , en Algerie, le parent pauvre du programme scolaire. Parce qu’elles sont facultatives et ne sont pas formellement incluses dans le cadre des programmes scolaires , rares sont les établissement qui s’inscrivent dans cette volonté de créer en dehors du cursus classique ces animations enrichissantes et ô combien importante pour l’épanouissement de l’élève. « Une activité parascolaire est une activité organisée par l’école en dehors des périodes normales de cours. Une activité parascolaire peut aussi être organisée par l’école en collaboration avec un autre organisme tels que les collectivités locales ou les associations de parents d’élève » nous précise M Krim, directeur d’un CEM a Ain benian. D’où cette instruction de la ministre de l’éducation a l’adresse des directeurs d’établissements scolaires les invitant a renforcer la création et le partenariat avec ces associations des parents d’élèves. En effet , les specialistes ne cessent de nous affirmer que la collaboration entre l’école et la famille constitue un facteur clé dans la réussite éducative des jeunes. Pour le ministère de l’Éducation, une étroite collaboration entre la famille et l’école constituerait aussi un facteur de protection pour contrer les difficultés scolaires. En effet, la collaboration école-famille serait déterminante pour le développement de l’enfant et son cheminement scolaire. Mais comment pouvons-nous travailler ensemble pour répondre aux besoins des enfants ? Pour engager les écoles dans un tel changement, Il est indispensable d’invité des partenaires provenant de divers secteurs de l’éducation, des directions d’écoles, des enseignants, des parents, des conseillers pédagogiques a échanger, a communiquer a informer car La communication constitue un élément clé de la collaboration école-famille » estime Dr Kacimi. La participation et l’implication des parents dans l’organisation d’animation et d’ activités parascolaires en partenariat avec les chefs d’établissement constituent donc une forme de collaboration école – famille qui ne peut etre que bénéfique pour l’enfant.

Encore faut-il que des conditions favorables soient réunies pour que les parents d’élèves puissent initier ce genre d’activité et que les eleves ne souffrent pas d’horaires surchargés !

Farida Larbi