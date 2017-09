face au dollar : L’euro résiste

L’euro montait un peu face au dollar hier, dans un marché sans grand élan et faisant peu de cas des tensions géopolitiques après un nouveau tir de missile de la Corée du Nord, tandis que la livre britannique accentuait sa hausse. L’euro valait 1,1931 dollar, contre 1,1915 dollar jeudi soir. Le devise européenne montait face à la monnaie nippone, à 132,09 yens pour un euro —son niveau le plus fort depuis fin janvier 2016— contre 131,43 yens la veille. Le billet vert aussi gagnait du terrain face à la devise japonaise, à 110,72 yens pour un dollar contre 110,31 yens jeudi soir.

La livre britannique restait portée par des commentaires de la Banque d’Angleterre (BoE) qui a laissé entrevoir jeudi la possibilité d’une hausse prochaine de ses taux d’intérêt dans un contexte d’accélération de l’inflation, qui s’est affichée à 2,9% sur un an en août. «La hausse de la livre va à coup sûr aider à atténuer les craintes liées à la hausse des coûts d’importation et la probabilité d’un enracinement d’une inflation élevée», a commenté un analyste. Et la livre recevait un nouveau coup de pouce vendredi de commentaires d’un des neuf membres du Comité monétaire de la BoE, Gertjan Vlieghe, pourtant l’un des membres jugés comme les plus réticents à une telle action, qui a estimé dans un discours que «le moment approprié pour une hausse de taux pourrait arriver dès les mois à venir».

La monnaie britannique est ainsi montée vendredi matin à 88,06 pence pour un euro, son niveau le plus fort en deux mois, et à 1,3551 dollar pour une livre, un sommet depuis fin juin 2016. Par ailleurs, alors que «la Corée du Nord a tiré un nouveau missile qui est passé au-dessus du Japon» vendredi, «la réaction des marchés financiers a été plus tempérée» qu’en juillet, a observé un autre analyste. Le couple euro-dollar évoluait ainsi vendredi dans une fourchette étroite autour de son niveau de la veille au soir, dans des échanges restant dominés par la situation économique et politique aux Etats-Unis. Le billet vert est en effet particulièrement réactif ces derniers mois aux nouvelles liées aux réformes fiscales promises par le président Donald Trump, ainsi qu’aux indicateurs qui peignent un tableau mitigé de la croissance de la première économie mondiale. Ces indicateurs rendent en effet la tâche plus ardue à la Réserve fédérale américaine (Fed) pour prendre ses décisions monétaires et de nombreux observateurs doutent désormais de la capacité du Comité de politique monétaire de l’institution (FOMC), qui doit se réunir la semaine prochaine, de relever comme prévu une nouvelle fois ses taux d’intérêt d’ici à la fin de l’année. La devise suisse montait un peu face à l’euro, à 1,1461 franc suisse pour un euro, comme face au dollar, à 0,9606 franc suisse pour un dollar. La devise chinoise repartait à la hausse face au billet vert, à 6,5390 yuans pour un dollar contre 6,5560 yuans jeudi après-midi. L’once d’or valait 1.327,91 dollars, contre 1.324,55 dollars jeudi soir. Le bit coin valait 3.155,51 dollars, contre 3.384,37 dollars mercredi soir.