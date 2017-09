session de la commission mixte algéro-russe à Alger du 18 au 20 septembre : Diversification de la coopération

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a évoqué jeudi à Alger avec l’ambassadeur de Russie, Igor Belyaev, les préparatifs de la 8e session de la commission mixte intergouvernementale algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, dont les travaux sont prévus à Alger du 18 au 20 septembre prochain, selon un communiqué du ministère. Coprésidée par M. Raouya et le ministre de l’Energie russe, Alexandre Novak, cette session permettra de dresser le bilan de l’état d’exécution des recommandations consignées au procès-verbal de la 7e session qui s’est tenue à Moscou les 30 et 31 juillet 2015, indique le communiqué, et d’identifier de nouvelles actions pour impulser «une dynamique nouvelle» à la coopération bilatérale multisectorielle. Cet entretien a également été l’occasion pour les deux parties de passer en revue l’état de la coopération bilatérale et ses perspectives, se félicitant de son évolution positive et de son renforcement durant ces dernières années. En outre, il a été convenu d’œuvrer pour la consolidation et la diversification de cette coopération à travers, notamment, des projets de partenariat et d’investissement entre les opérateurs économique des deux pays, selon la même source. (APS)