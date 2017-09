Salon agroalimentaire de Moscou : Deglet nour star incontestée

La 26e édition du Salon agroalimentaire «World Food Moscow-2017», organisée du 11 au 14 septembre dans la capitale russe, a confirmé la notoriété des dattes d’Algérie sur le marché russe, alors que les autres produits agricoles algériens ont suscité un vif intérêt auprès des opérateurs russes. Déjà présents depuis plusieurs années sur le marché russe, les exportateurs algériens spécialisés dans la datte ont réussi à conforter leur place de choix en renouvelant leurs contrats et en signant d’autres avec de nouveaux partenaires. L’entreprise «Haddoud Salim», plus grande exportatrice de dattes algériennes avec 5.000 tonnes dont 1.000 t vers la Russie, «a réalisé une participation importante au Salon de Moscou, en atteignant les objectifs qu’elle s’est assignés, à savoir trouver de nouveaux partenaires pour augmenter les parts du marché», a indiqué à l’APS son Directeur général, M. Salim Haddoud. Ce sentiment de satisfaction est partagé par les autres exportateurs de dattes, tel le premier responsable de l’entreprise «Biodattes Algérie», Faycal Khebizat, qui a affirmé que l’objectif de la participation au Salon World-Food de Moscou, était d’ «asseoir davantage notre présence sur le marché russe à travers la conclusion de nouveaux contrats. Biodattes-Algérie exporte vers les cinq continents et ambitionne de dépasser la barre des 2.400 tonnes qui est son volume d’exportations actuellement». Un bilan positif ressort de la participation de «Prestige Dattes» dont le Directeur général, Mohamed Tahar Boukellal, s’est félicité du fait que son entreprise détient «le plus gros volume d’exportation de dattes algériennes vers la Russie, avec 4.000 tonnes». Même constat pour la société GreenPalm-Razan qui «a étoffé sa palette de clients en Russie», selon son dirigeant, Mahdi Bouguedoura, dont la nouveauté, cette année, est l’organisation, au Salon de Moscou, de séances de dégustation de petits plats concoctés à base de dattes. Animé par le chef-cuisinier Karim Seghilani, ce «cooking-show» a connu beaucoup de succès. Par ailleurs, les fruits et légumes algériens, exposés par la société algérienne Agri Plast ont véritablement marqué des points au salon de Moscou, plusieurs opérateurs étrangers ayant manifesté leur intérêt pour acheter ces «produits de haute qualité» récoltés dans la région d’Aoulef à Adrar (sud algérien). «Il faut admettre que ce sont des produits bio de haute qualité. Tant par leur goût que par leur calibre. Nous apprécions surtout le fait que ces produits ne contiennent pas de fertilisants chimiques», a indiqué à l’APS Roustam Kavsarov, responsable du «département pour le développement des marques déposées» au sein d’un organisme rattaché à l’Administration de la présidence russe. «Nous comptons nous rendre prochainement en Algérie pour approfondir davantage nos contacts et lever les éventuels obstacles à notre partenariat dans ce secteur», a poursuivi le responsable russe au niveau du stand algérien où il a été invité à une petite dégustation. Côté algérien, les deux représentants de l’entreprise Agri Plast au Salon de Moscou, Smail Doudah (co-gérant) et Myassa Benbatta (agent commercial) n’ont pas caché l’ambition de leur entreprise de pénétrer le marché russe qui offre de réelles opportunités d’investissement. D’autant plus que la Russie a suspendu, depuis août 2014, ses importations de produits agroalimentaires (évaluées à plus de 25 milliards de dollars) auprès des pays de l’Union européenne, des Etats-Unis, du Canada, d’Australie et de Norvège. Selon les experts, les pays non concernés par l’embargo ont, par conséquent, une belle opportunité pour saisir des parts de marchés en Russie. «Notre objectif est d’accéder non seulement au marché russe mais également à d’autres marchés dans le monde. Notre atout est la qualité exceptionnelle de nos produits combinée à un bon rapport qualité-prix», explique le co-gérant de l’entreprise Agri Plast, créée en 2013 et dont le siège est à Corso (Boumerdes), alors que la production se fait sur les terres agricoles d’Adrar. Selon l’agent commercial, Myassa Benbatta, l’entreprise Agri Plast a établi à cette occasion plusieurs contacts à Moscou en vue de prochains partenariat: «Notre but est de satisfaire nos clients, par la qualité de notre marchandise, cultivée dans un environnement doté d’un climat sec, dépourvu d’humidité». Les responsables des entreprises algériennes présentes au Salon agroalimentaire de Moscou se sont déclarés globalement satisfaits de leur participation, déplorant cependant l’arrivée tardive (ndlr: le lendemain de l’ouverture du salon) de leurs marchandises à Moscou en provenance d’Alger. (APS)