MÉDÉA

3 éléments de soutien aux terroristes arrêtés



«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’opérations de recherche et de ratissage, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté le 14 septembre à Médéa (1ère Région militaire), trois éléments de soutien aux terroristes et saisi un fusil semi-automatique de type Simonov ainsi qu’une quantité de munitions à Jijel (5e RM)». Dans la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, «des forces combinées ont saisi a Sidi Bel Abbes 49 kg de drogue, tandis que des détachements de l’ANP ont saisi à Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset (6e RM), cinq camions et 43.200 litres de carburants ainsi que 38 tonnes de produits alimentaires». Des gardes-frontières «ont déjoué d’autres tentatives de contrebande à Souk-Ahras, Tébessa, El-Tarf et Tindouf en saisissant

16.044 litres de carburants, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale relevant de la wilaya de Tiaret ont saisi 1.500 cartouches de tabac». D’autre part et dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des garde-côtes «ont arrêté, à El Kala et Annaba (5e RM), 26 personnes à bord d’embarcations artisanales, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont intercepté, à Tlemcen, Béchar, Adrar, Annaba, et Laghouat, 55 immigrants clandestins de différentes nationalités». (APS)



Blida

Démantèlement d’une bande impliquée dans une affaire d’enlèvement



Les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Ben Chaâbane (wilaya de Blida) ont démantelé une bande criminelle composée de cinq individus impliqués dans une affaire d’enlèvement, a-t-on appris hier auprès de ce corps constitué. L’arrestation a eu lieu suite à la plainte déposée lundi auprès des services de la Gendarmerie nationale par une mère signalant l’enlèvement de son fils de 22 ans par des inconnus qui lui ont exigé une rançon de 300.000 DA pour sa libération, selon la même source. Un plan bien ficelé mis en place en coordination avec la famille de la victime par la brigade de Ben Chaâbane soutenue par les élément de la quatrième section de sécurité et d’intervention de Boufarik a permis l’arrestation des cinq criminels âgés entre 23 et 45 ans, au moment où ils s’apprêtaient à récupérer le montant demandé, a-t-on expliqué de même source. Les éléments de la Gendarmerie nationale ont libéré la victime et récupéré son téléphone portable et son véhicule touristique. Les cinq mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Boufarik, conclut la même source. (APS)



Oran

tentative déjouée de trafic d’un quintal de kif en provenance du Maroc



Les services de la Gendarmerie nationale d’Oran ont déjoué, au cours de cette semaine, une tentative de trafic de 103 kg de kif traité provenant du Maroc, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps sécuritaire. Agissant sur renseignements, les éléments de la section de recherche en coordination avec ceux de l’escadron de la sécurité routière ont réussi, lors de cette opération, a démanteler un réseau de trafic de drogue composé de quatre individus. Ces narcotrafiquants ont été arrêtés lors d’un barrage de contrôle sur la RN 4 au niveau de la commune d’El Kerma (entrée sud de la ville d’Oran). L’opération s’est soldée également par la saisie de trois véhicules dont un fourgon qui servaient de transport de cette marchandise prohibée. Les investigations ont duré presque un mois, notamment avec le suivi des mouvements des membres de ce réseau qui s’apprêtait à transporter les 103 kg de kif vers l’Est du pays, après l’avoir acheminé depuis les frontières ouest du pays passant par Oran, a-t-on indiqué. (APS)