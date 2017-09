Afripol : Renforcement des efforts sécuritaires communs

Le Directeur général de la Sûreté nationale et président d’Afripol, le général major Abdelghani Hamel, a affirmé à Kampala (Ouganda) que l’organisation œuvrerait au «renforcement des efforts sécuritaires communs des organes chargés de l’application de la loi en Afrique», a indiqué jeudi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Lors de sa rencontre avec les chefs de police des pays membres de l’Organisation de coopération des Chefs de police d’Afrique de l’Est (EAPCCO) participant aux travaux de leur 19e réunion qui se sont déroulés du 13 au15 septembre dans la capitale ougandaise, le général major Abdelghani Hamel a indiqué qu’Afripol œuvrerait au «renforcement des efforts sécuritaires communs des organes en charge de l’application de la loi en Afrique dans le domaine de la lutte contre toutes les formes de crime organisé et transfrontalier à travers le partage et l’échange d’informations et la mise à profit des expériences et expertises des organisations de police d’Afrique», a précisé le communiqué. Le président d’Afripol qui a assisté à une partie des travaux de la réunion et écouté les interventions des responsables de police participants, a honoré aux termes de sa visite le représentant de l’EAPCCO. (APS)

M. Abdelghani Hamel décoré de la médaille de la police ougandaise

Le général major Abdelghani Hamel a été décoré par le vice-président de la République ougandaise, Edward Ssekandi de la médaille de la police ougandaise (première classe) en marge de la première journée de la 19e réunion de l’Organisation de coopération des chefs de police d’Afrique de l’est (EAPCCO) à Kampala. «Après avoir dédié cette distinction à son excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le général major Abdelghani Hamel a adressé ses remerciements aux autorités ougandaises et au président de l’EAPCCO», a ajouté la même source. M. Hamel a affirmé que «cette haute distinction est une reconnaissance à l’appui indéfectible apporté par le Président Abdelaziz Bouteflika à l’Afripol ainsi qu’à sa vision et à son engagement personnel en faveur du soutien et du rétablissement de la paix et de la sécurité dans le continent africain». Intervenant lors des travaux de la première journée de cette session, le général major Abdelghani Hamel a salué «les efforts consentis par l’EAPCCO ainsi que les résultats obtenus durant 19 ans d’action sécuritaire exceptionnelle».

Il a indiqué dans ce contexte qu’Afripol avait pour objectif de «réactiver les mécanismes de coordination et de coopération sécuritaire entre la police en prenant en compte les priorités du continent africain, en focalisant sur l’échange d’expériences et d’expertises entre ses différents membres et en se dotant des mécanismes nécessaires qui permettent une exploitation efficace de toutes les données liées aux actes criminels». (APS)