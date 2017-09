El Hamel (Boussaâda) : Hommage au Moudjahid Hadj Abdedaim Abdedaim

L’association nationale Machaâl Echahid, fidèle à ses engagements et à sa raison d’être, vient d’initier en collaboration avec le quotidien El Moudjahid, et l’association locale El Wafa, un hommage à l’une des grandes figures de la Révolution, à savoir, le moudjahid Hadj Abdedaim Abdedaim.

Cet hommage a été rendu dans la localité d’El Hamel, daïra de Boussaâda, où une foule nombreuse a assisté à une série d’activités commémorant des hauts faits d’armes de cette région durant la Révolution.

L’événement a aussi été rehaussé par la présence du wali de M’sila, accompagné de M. Bouabdallah Ghoulamallah, président du Conseil supérieur islamique. Ce dernier, ainsi que le valeureux moudjahid Amor Sakhri, commandant de la Wilaya VI, ont salué dans leur allocution liminaire, tout l’intérêt et la portée d’une telle initiative, «qui honore non seulement la famille révolutionnaire, mais la société civile dans son ensemble».

Il faut dire que M. Abdedaim Abdedaim, qui a inscrit son nom dans les annales révolutionnaires, s’est également distingué par une série d’actions héroïques et méritoires ces dernières années, puisqu’il a procédé sur ses propres moyens, à la réalisation d’un complexe à portée historique et culturelle, consistant en l’aménagement d’un cimetière de chouhada, d’un musée de la Révolution, et d’une stèle commémorative, le tout, aménagé dans un immense espace à El Hamel, «digne d’être qualifié de sanctuaire de l’honneur, en hommage à nos valeureux martyrs», comme le dira le commandant Sakhri.

Par ailleurs, cheikh el Maamoun el Kacimi el Hassani, cheikh de la confrérie rahmania d’El Hamel qui est aussi une célèbre zaouïa, a exprimé ses sentiments de déférence pour cette noble action qui, au demeurant, doit constituer une référence et un exemple à encourager aussi bien par la société civile, notamment par les personnes les plus nanties.

Le moment le plus émouvant de cette journée a été l’allocution prononcée par le Dr Lahcène Zeghidi, professeur d’histoire à l’université d’Alger, qui, de par sa parfaite maîtrise de l’histoire du mouvement national, n’a pas tari d’éloges et de reconnaissance quant à la prise en charge de ce genre d’initiative qui devrait servir d’exemple.

Il y a lieu de relever que le moudjahid hadj Abdedaim Abdedaim est un valeureux moudjahid, fort connu dans la région et au niveau national pour les efforts fournis en matière de préservation de la mémoire collective et de l’écriture de l’histoire de la Révolution.

R. N.