Banques publiques : « Des prêts Halal avant fin 2017 » souligne le président de l’ABEF

«Les banques publiques se préparent, sur le plan procédural et opérationnel, pour le lancement des prêts Halal dans certain nombre d’établissements, avant la fin de l’année en cours», l’annonce a été faite mercredi dernier par le président de l’association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF).

M. Boualem Djebbar, qui s’exprimait sur les ondes de la Chaîne I de la Radio nationale, n’a cependant donné aucun détail à propos de la nature de ces prêts. D’autre part et en ce qui concerne les crédits alloués à l’économie nationale, l’invité de la matinale a souligné que ces crédits ont connu une augmentation de 7% au premier semestre de l’année 2017 par rapport à la même période de l’année écoulée, soit, une hausse chiffrée à 600 milliards de dinars (60.000 milliards de centimes), selon le bilan officiel de la Banque d’Algérie. Remarque importante à mettre en relief, le bilan des crédits accordés en 2017 est qualifié de «positif», grâce notamment au rôle «central» joué par les banques en matière de financement de l’économie nationale, particulièrement dans cette conjoncture actuelle où son rôle «devrait être plus efficace dans le financement et l’accompagnement des projets de sorte à maintenir la bonne dynamique de croissance », soutient le président de l’ABEF. Ce qu’il faut retenir, également, c’est que «75% de ces prêts étaient destinés à l’investissement», comme indiqué par M. Boualem Djebbar qui notera que, dans l’ensemble, le secteur privé a réalisé un meilleur taux de croissance de crédits que le secteur public. Le président de l’ABEF a par la suite évoqué la « modernisation de l’organisation commerciale et interne des banques » qui a été concrétisée sur le terrain grâce notamment à l’optimisation des prestations, à travers l’utilisation en force des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC). Il citera à titre d’exemple, ici, le cas du paiement électronique de proximité à travers les TPE déployés au niveau des grandes surfaces et superettes mais également le paiement électronique à distance qui, faut-il le rappeler, a été lancé officiellement en octobre dernier et qui a vu l’adhésion pleine et entière d’une vingtaine d’opérateurs, dont les opérateurs de téléphonie mobile, des compagnies d’assurance, Sonelgaz, Air Algérie et Algérie Télécoms. S’attardant sur le paiement électronique, M. Djebbar signalera que ce dernier connaît en fait «un engouement sans précédent». Chiffres à l’appui, il affirme que c’est pas moins de 100.000 opérations qui ont été enregistrées, dans ce sens. Aussi et tout en rappelant la réalisation de 500.000 cartes CIB, M. Boualem Djebbar fera remarquer qu’il a été procédé à la réalisation de pas moins de 65.000 opérations de paiement à travers les TPE. S’exprimant enfin sur l’accord conclu avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale au sujet du rééchelonnement des dettes accordées aux jeunes promoteurs, le président de l’ABEF a précisé que « le processus ne concerne que ceux qui en ont bénéficié avant mars 2011 ».

Soraya Guemmouri