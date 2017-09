Le ministre de la santé : « Aucune discrimination entre le public et le privé »

« Le système sanitaire en Algérie est unique et ne fait aucune différence entre le public et le privé, qui sont soumis au pouvoir des directeurs de la santé des wilayas », tels sont les propos tenus par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, depuis la wilaya de Ain Témouchent où il a effectué une visite de travail et d’inspection.

En effet, M. Mokhtar Hasbellaoui a fait savoir que le public et le privé activant dans domaine de la santé régissent dans un système unique de soins tout en insistant sur l’importance de la complémentarité entre eux.

Il a souligné dans ce sens que le secteur privé, est un partenaire dans la prise en charge des malades au sein du système sanitaire, ce qui justifie les instructions du ministère associant les spécialistes privés et définissant la liste de permanence dans les établissements hospitaliers publics, comme stipulé par la loi 05/85.

Par ailleurs, Mokhtar Hasbellaoui a insisté sur l’importance de la formation continue au profit des praticiens du secteur privé (médecins et paramédicaux) pour plus de performance.

Le ministre a, en outre, insisté sur la vaccination des enfants affirmant qu’elle est obligatoire et sur l’intensification de la sensibilisation pour cette opération qui revêt une importance dans la préservation de la santé des enfants.

Dans ce sillage, le responsable du secteur de la santé a appelé pour une coordination des efforts avec les unités de dépistage et de suivi de santé scolaire et l’activation de la numérisation du dossier électronique du malade à laquelle le ministère accorde une importance capitale à travers la formation de l’élément humain habilité à suivre le dossier, en collaboration avec le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du numérique, de même que la concrétisation d’une plateforme numérique des dossiers des malades au niveau national.



Les opérations chirurgicales dans les EHP sont gratuites



Par ailleurs, le ministre de la Santé a affirmé la gratuité des opérations chirurgicales au niveau des établissements hospitaliers publics est irréversible. En effet, à l’issue d’un exposé sur la situation du secteur sanitaire dans la wilaya, suivi au siège de la direction de la santé et de la population, le ministre a souligné que les spécialistes privés peuvent effectuer des interventions chirurgicales aux malades au niveau des établissements hospitaliers publics (EHP) conformément à un accord-cadre signé avec les directions de la santé et que ces opérations doivent être pratiquées gratuitement.

« La convention de partenariat entre les directions de la santé des wilayas et les spécialistes privés garantissent les droits du spécialiste et du malade, la gratuité des soins dans les établissements sanitaires publics et jouit d’un grand intérêt de la part du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika », a-t-il assuré.

Le ministre a expliqué, dans ce sens, qu’il faut la distinction les cliniques privées où les prestations sont payables et les établissements hospitaliers publics où c’est gratuit

Sur un autre registre le premier responsable du secteur de la santé a salué, à l’occasion, le rôle important de l’hospitalisation à domicile qui a réalisé de «bons résultats» au niveau local, appelant à encourager ce genre d’initiatives et à former un staff paramédical pour cette opération.

Il y a lieu de dire que lors de sa visite d’inspection le ministre a inauguré une clinique médico-chirurgicale privée, la visite a également comporté l’inauguration d’une usine de gants médicaux, implantée dans la zone industrielle d’Ain Témouchent dans le cadre de l’investissement privé.

Cette unité génère actuellement 350 emplois pour une capacité de production de 150 millions d’unités par an, couvrant 40% des besoins du marché national. Elle est appelé à revoir à la hausse sa capacité de production dans les deux prochaines années pour atteindre près de 350 millions d’unités par an et à diversifier la production avec d’autres produits dont les préservatifs en troisième étape du projet (2020-2022).

A l’établissement hospitalier public Dr Benzerdjeb, au chef-lieu de wilaya, M. Hasbellaoui a salué les efforts des responsables et du staff médical spécialisé, appelant à la poursuite des efforts et affirmant, dans ce sens, le soutien de son département ministériel à l’équipement de cet établissement. D’autre part, le ministre a instruit les concernés pour l’inscription d’un projet de pharmacie médicale centrale pour cet hôpital.

Synthèse Sarah A. B. Cherif