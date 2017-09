ELECTIONS LOCALES 2017

PAGE ANIMéE PAR Sid-Ahmed Merabet

M. Kaouane : « La communication doit être intense »



Le ministre de la Communication a procédé, jeudi, à l’installation de la sous-commission communication, tel que préconisé par la Commission nationale de préparation et d’organisation des élections locales lors de sa réunion du 7 septembre dernier.

Selon, en effet, un communiqué de presse, Djamel Kaouane considère que la communication liée à ce rendez-vous électoral devra être «la plus intense possible» afin de «réussir» cette «importante» échéance nationale et confie à cette occasion que cette structure qu’il préside est appelée à élaborer un programme de travail relatif à la préparation de la campagne de sensibilisation et de communication qui s’étalera sur trois phases de précampagne, de campagne et de couverture de l’élection le jour J, à travers le territoire national. «Des propositions validées feront l’objet d’une mise en cohésion stratégique concernant la mobilisation médiatique, y compris avec l’ensemble des institutions», a fait savoir le ministre. Mettant à profit cette opportunité, Djamel Kaouane a écouté les représentants des institutions sur des questions allant dans le sens d’une «mise en adéquation» des dispositions avec la réalité pratique du terrain et a informé l’auditoire que la prochaine réunion de la sous-commission communication aura pour objet, au-delà des recommandations qui seront faites par la Commission nationale, d’examiner les mesures organisationnelles à même de réunir les conditions optimum d’une communication «cohérente», «efficace» et «éthique» à la hauteur de cette importante échéance nationale.



Réunion de travail avec les DG des établissements du secteur



Dans l’après-midi de la même journée, le ministre a présidé, toujours au siège de son département ministériel, une réunion de travail qui a regroupé les Directeurs généraux des établissements sous tutelle, dans le cadre de la préparation de ces élections. «Faisant suite à l’installation, dans la matinée, de la sous-commission communication, cette réunion a permis à Djamel Kaouane d’informer les cadres dirigeants de ces établissements publics des décisions et mesures retenues par la Commission nationale de préparation et d’organisation des élections locales», a expliqué un second communiqué de presse du ministère de la Communication. La même source a indiqué que le ministre a profité de cette occasion pour «écouter» les cadres dirigeants sur les différentes dispositions déjà prises par leurs établissements respectifs dans le cadre de la préparation des élections locales, et prendre en charge un certain nombre de questions, en perspective de la réunion prochaine de la Commission nationale.

SAM



Après la clôture de la révision exceptionnelle des listes électorales

La seconde révision prévue du 1er au 31 octobre



Comme rapporté dans l’une de nos dernières livraisons, la révision ordinaire des listes électorales, la deuxième de l’année 2017, est prévue en octobre. Une information qu’a confirmée le Directeur de la réglementation et des affaires générales (DRAG) au ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

Cette opportunité permettrait aux citoyens qui n’ont pas pu s’inscrire lors de la dernière révision exceptionnelle de le faire pour pouvoir participer aux élections locales du 23 novembre prochain. « Pour ceux qui ne se sont pas inscrits et même pour ceux qui ont déposé leurs dossiers, une phase de recours administratifs est prévue, en sus de la révision ordinaire prévue par la loi, laquelle s’étale du 1er au 31 octobre. Ce sera une belle occasion notamment pour les personnes qui auront 18 ans révolus au 23 novembre », a expliqué, dans la soirée de mercredi, Lakhdar Amara dans l’émission « Débat ouvert » de la Télévision algérienne, repris d’ailleurs par l’APS. Evoquant la révision exceptionnelle des listes électorales, organisée du 30 août au 13 septembre, le DRAG au département ministériel de Bedoui se félicite de l’affluence « remarquable » des citoyens, en particulier, a-t-il précisé, durant la première semaine avec 141.000 nouvelles inscriptions et 143.000 radiations pour les citoyens décédés ou ayant changé de résidence. Lors des législatives du 4 mai dernier, ce sont un peu plus de 23,2 millions d’électeurs qui étaient inscrits sur les listes électorales à l’issue de l’assainissement du fichier électoral. En 2012, ils étaient 21,4 millions électeurs à l’occasion des élections locales. Il est à rappeler enfin qu’au lendemain de la convocation par le Président de la République du corps électoral pour l’élection des Assemblées populaires communales et des Assemblées populaires de wilaya du 23 novembre, il a été procédé à l’ouverture de l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales. Quelques jours plus tard, il a été procédé à l’installation de la Commission nationale chargée de la préparation et de l’organisation de ce rendez-vous électoral. Présidée par le Premier ministre, cette commission regroupe les ministres des secteurs impliqués dans l’organisation des élections, à leur tête les ministères de l’Intérieur et de la Justice ainsi que les services de sécurité.

SAM



Bordj Bou-Arreridj - FLN

Place à la compétence



Une grande effervescence marque ces jours-ci les sièges des partis politiques dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj comme partout ailleurs au niveau national. La perspective des élections locales qui est derrière cette situation explique la venue en masse des militants et sympathisants de ces partis mais aussi la mobilisation des responsables locaux pour déterminer les listes de candidats pour ces élections. C’est le cas de la Mouhafada du FLN située au centre ville de Bordj Bou Arreridj où nous avons été accueillis à l’entrée du siège par une foule importante de militants qui discutaient des chances du parti pour ce scrutin, même s’ils étaient convaincus de la nécessité de la gagner. C’est le même sentiment que nous avons trouvé chez l’un des deux présidents de la commission de préparation des élections, le sénateur Boualem Djaafar, qui nous a reçus à la place du secrétaire de la mouhafada qui effectue le pèlerinage. Notre interlocuteur, qui rappelle que la commission compte 7 personnes, annonce qu’elle a pratiquement terminé son travail. Nous avons finalisé les listes de candidats pour 30 communes, nous a-t-il dit, avant d’indiquer que ces dernières doivent être envoyées au plus tard jeudi à la direction centrale. Seules les kasmate de Hasnaoua, Ouled Sidi Brahim, Tefreg et El Main n’ont pas encore fait parvenir leurs propositions a-t-il relevé, rappelant au passage le rôle de ces structures de base dans le choix des candidats. Quant à la composition des listes, le sénateur Boualem Djaffar déclare que la qualité a été privilégiée. « Nous avons insisté sur la compétence pour régler les problèmes dont souffrent les citoyens au niveau local », nous a-t-il dit. Il a même précisé que 60% des candidats pour l’APW sont des universitaires. « Nous devons valoriser le rôle d’élu local qui doit se mobiliser pour développer les atouts de la région, travailler selon les priorités de cette dernière et pour rester dans la conjoncture actuelle attirer les investisseurs pour chercher de nouvelles sources de financement. C’est ce discours que nous voulons tenir pour accrocher les électeurs », nous dit notre interlocuteur. Quand nous l’interrogeons sur sa vision de la prochaine campagne électorale, il déclare qu’il espère qu’elle sera centrée sur les programmes et la meilleure façon de développer la wilaya. Il lance même un appel aux autres partis pour une concurrence loyale basée sur les idées et non sur les personnes. A propos de personnes, les listes qui seront envoyées à la direction centrale du parti contiennent 4 propositions de tête de listes pour l’APW et l’APC du chef-lieu. La direction devra trancher, affirme le coprésident de la commission de candidatures au niveau de la mouhafada du FLN. C’est notre méthode de travail, nous a-t-il expliqué. Les noms qui circulent sont ceux de Mebarkia Abdelkrim, de Kheloui Mustapha, de Boussena Rabah et de Mohamed Belounas pour la première institution et Hanachi Salim, Abdelkader Ould Slimane, Farid Mebarkia et Smati Saadi pour la seconde. La direction centrale aura l’embarras du choix quand on sait que toutes ces personnalités ont un poids certain tant au sein du parti qu’en dehors. Pour l’APW, celui qui devra conduire le FLN pour la victoire sera soit le PDG de Géant, un promoteur immobilier ou un universitaire de renom en la personne du docteur Belounas Mohamed. Pour l’APC, Salim Hanachi, le pharmacien, et Ould Slimane, ancien maire, pour ne citer que ceux- là, la décision est difficile. Reste celle des électeurs, le 23 novembre prochain, qui sera la plus déterminante. Notons que le dépôt des listes est prévu le 24 du mois, un délai de 12 jours est accordé à la direction centrale pour la trancher définitivement.

F. D.



Permanences pour le dépôt des candidatures

Les horaires de travail prolongés jusqu’à 22h00



Les horaires de travail des permanences pour le dépôt des candidatures des partis politiques et des listes indépendantes, en vue des élections locales du 23 novembre prochain, ont été prolongés jusqu’à 22H, y compris le vendredi 22 septembre prochain, et jusqu’à minuit en ce qui concerne la journée du 23 septembre, a indiqué jeudi le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire dans un communiqué.

«Additivement au communiqué du 3 septembre 2017 relatif à l’installation de permanences jusqu’à 20H au niveau des sièges des communes et annexes, à l’effet de légaliser les souscriptions de signatures individuelles au profit des listes de candidats à l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilaya, et vu des délais impartis restants pour le dépôt des dossiers de candidatures, et dans le cadre de facilitations prises, le ministère de l’Intérieur porte à la connaissance des partis politiques et des listes indépendantes que les horaires de travail de ces permanences sont prolongés jusqu’à 22H y compris le vendredi 22 septembre 2017», note la même source. En ce qui concerne la journée du 23 septembre 2017, les permanences «sont ouvertes jusqu’à minuit», précise le communiqué.

APS